Causa Cuadernos: rechazaron más de 20 recursos presentados por Cristina Kirchner y otros acusados

Por unanimidad, la Corte Suprema de Justicia desestimó los recursos presentados por la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner , el antiguo ministro de Planificación, Julio De Vido , y un grupo de empresarios contra el desprendimiento del expediente principal por los escritos de Oscar Centeno conocido como “la Camarita”.

En ese tramo de la causa Cuadernos , se investiga la presunta asociación ilícita que funcionó en torno a la concesión de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Los supremos desestimaron las objeciones de los empresarios Eduardo Kennel, Silvio Mion, Patricio Gerbi y Marcela Sztenberg, por entender que no tienen carácter definitivo y no obstaculizan el inicio del proceso oral.

Por otra parte, el máximo tribunal avaló el pedido del Procurador General, Eduardo Casal, y revocó el sobreseimiento del fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz y el de mujer, Carolina Pochetti, quienes investigados por lavado de dinero mediante la compraventa de propiedades en Estados Unidos y en Turks y Caicos, la decisión avala el avance en el recupero de los bienes muebles e inmuebles de ese tramo de la causa.

Los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron “por no dirigirse a una sentencia definitiva o equiparable a tal”, una serie de planteos donde varios de los acusados, entre ellos el de Cristina Fernández de Kirchner quien puso en duda existencia del expediente y las diversas medidas impulsadas en su momento por el juez Claudio Bonadío y posteriormente por Julián Ercolini

Finalmente, la Corte también descarto una presentación del exministro de De Vido por la ampliación de su procesamiento en la causa y del empresario Cristóbal López, quien buscaba la nulidad de la declaración como arrepentido del financista Ernesto Clárens.

A comienzo de mes, el Tribunal Oral Federal Número 7 rechazó cerca de medio centenar de empresarios vinculados a la causa “Cuadernos” y el ex Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, buscaron ser eximidos del juicio oral mediante un ofrecimiento económico contemplado en el Código Penal.

Tanto la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa, como la fiscal Fabiana León se mostraron en contra del acuerdo para extinguir la acción penal. La acusadora pública reivindicó la realización del debate y remarcó que aceptar pagos unilaterales equivaldría a “abrir un mercado de impunidad”.

Pero eso no fue lo único que descartó el TOF 7. La semana pasada los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori La rechazaron el pedido de sobreseimiento de Cristina Kirchner cuya defensa había reclamado la excepción por falta de acción, es decir, que el paso de tiempo había agotado la investigación en su contra en la causa “Cuadernos” y que no podía ser juzgada nuevamente por asociación ilícita, pues ya había sido absuelta de ese delito en el expediente “Vialidad”.