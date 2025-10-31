El bullrichismo quiere romper el bloque PRO en Diputados para acompañar a La Libertad Avanza
El PRO se divide en la Cámara de Diputados, luego de las elecciones. El sector de Patricia Bullrich confirma su acercamiento a La Libertad Avanza
Un grupo de diputados cercanos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, amenaza con romper el bloque del PRO que preside Cristian Ritondo, alineado con Mauricio Macri, para posicionarse más cerca de La Libertad Avanza, tal como anticipó MDZ.
Más allá del acercamiento político que este grupo de legisladores quiere tener con el Gobierno, la decisión se explica por el profundo malestar que hay con Macri en la conducción del partido. Esto se incrementó la semana siguiente a las elecciones que ganó el oficialismo, con apoyo del PRO, en todo el país, cuando el expresidente anticipó que para 2027 el PRO tendrá un candidato propio.
El principal diputado que alienta este éxodo del PRO es el joven de 34 años Damián Arabia, que se iría junto con la tropa bullrichista de Silvana Giudicci, Marilú Quiroz, Laura Rodríguez Machado, Patricia Vázquez, Sabrina Ajmechet y los electos María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda.
Arabia ya había sido expulsado de la vicepresidencia del PRO en agosto de este año, en una decisión unilateral que tomó Mauricio Macri como presidente del partido. En ese momento, Arabia --según revelan desde su entorno-- eligió no contestarle para priorizar la unidad en plena campaña. Sin embargo, pasada la elección, terminó esa paz.
"Ya está, que Macri no negocie más sus intereses propios con mi banca", le dijo Arabia a sus compañeros del PRO, según revelaron fuentes parlamentarias a MDZ. "¿Qué es eso de usar el bloque para presionar al Gobierno, cuando al electorado le decís que estás para colaborar con el oficialismo?", planteó ante sus allegados.
Todavía resta saber si se unirán al bloque oficialista o armarán un nuevo bloque que trabaje en conjunto con el oficialismo. Esto no cambia la dinámica parlamentaria, ya que el PRO en general, y estos diputados en particular, desde el inicio de la gestión de Javier Milei defienden los argumentos del oficialismo.