Se conocieron los escalofriantes resultados de la autopsia a Emilse Barrera

La joven de 18 años fue hallada muerta en una zona descampada próxima a la Ruta Nacional 157. Hay un detenido.

La provincia de Santiago del Estero se encuentra conmocionada por el femicidio de Emilse Camila Barrera (18), quien fue hallada muerta en una zona descampada próxima a la Ruta Nacional 157. Por el momento, hay un detenido por el crimen e investigan a otras dos personas.

En las últimas horas, se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de Barrera. La necropsia confirmó que la joven murió por estrangulamiento manual, ya que se detectó una fractura del hueso hioides.

En estos momentos, la causa se encuentra en manos de la fiscal de turno de Frías, Natalia Simoes. Se analizan las cámaras de seguridad para intentar esclarecer el hecho.

Quién es el detenido El principal sospechoso por la muerte de Barrera fue identificado como Raúl “El Paisa” Pallares, quien está acusado de homicidio agravado por mediar violencia de género. Durante su testimonio, el acusado admitió haber estado con Emilse. “Se me fue la mano”, confesó el detenido. Según trascendió, Pallares ya tenía antecedentes y contaba con una condena por abuso sexual.