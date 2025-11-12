Crimen de Cecilia Strzyzowski: Emerenciano Sena se quebró al declarar ante el tribunal

Este miércoles, Emerenciano Sena declaró en el juicio por jurados de Resistencia por el crimen de Cecilia Strzyzowski. Qué dijo.

Emerenciano Sena declaró este miércoles en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Resistencia, Chaco. Cerca de las 10 de la mañana, el acusado se puso a llorar frente al jurado popular y manifestó: "Me acusan de algo que nunca cometí".

A su vez, sostuvo que se enteró de lo que había pasado cuando estaba preso y que no tuvo posibilidad de defenderse. Entre lágrimas, expresó que cree que lo van a condenar por haber “construido el barrio Emerenciano”.

Mirá el video de la declaración de Emerenciano Sena Declara Emerenciano Sena En su declaración, el referente piquetero y padre de César Sena, quien era pareja de Cecilia, aludió a su presunta inocencia y sugirió que “las mujeres no tienen que ser víctimas de la violencia”.

"Ojalá que haya justicia, la que corresponde. Yo no hice nada. Ni antes, durante, ni después hablé con alguien. No sé por qué padezco esta situación", sostuvo Sena y agregó sobre el crimen de la mujer de 28 años: "Es aberrante lo que pasó (con Cecilia), pero yo no tuve nada que ver con eso. Lo más feo, que no se lo deseo a nadie, es que te acusen de algo de lo que no te podés defender".

"Ojalá hubiese sabido lo que pasó, nunca en la vida defendí a alguien que haya cometido algún delito. Que el que lo haya hecho, que se haga cargo", remarcó.