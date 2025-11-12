Giro en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: Marcela Acuña y una declaración que complica a su hijo

La madre del principal acusado por el asesinato de Cecilia Strzyzowski dio detalles de una situación vivida tras el crimen.

Marcela Acuña, una de las acusadas por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, declaró en el juicio y confirmó que los rasguños que tenía su hijo César Sena fueron por una pelea que tuvo con la víctima.

“El 2 de junio de 2023 al mediodía César se acercó a la obra y le pregunté por qué no vino temprano. Lo vi extraño y lo raro es que hacía calor y tenía una cuellera. Cuando lo abrazo veo que tenía rasguños y me comentó que tuvo una pelea con Cecilia”, explicó.

Por otro lado, relató cómo fue que se enteró que su hijo César y Cecilia Strzyzowski se casaban. "Me enteré por redes sociales que se casaban y ahí sí tuve un intercambio de opiniones con César porque le dije que si lo hacía tenía que irse de la casa", destacó.

Además expusó que el joven acusado le dijo que no se quería divorciar, pero que si así volvía a vivir a la casa lo iba hacer: “Yo pagué el divorcio”, sentenció Acuña.