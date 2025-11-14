"Soy inocente": las últimas palabras de los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
Este viernes, se conocerá el veredicto del jurado popular. César Sena, expareja de la víctima, expresó que no tiene nada para decir.
Este viernes, los 12 integrantes del jurado popular darán veredicto de culpabilidad o inocencia para los siete acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. En los próximos días, se desarrollará la audiencia de cesura para conocer las penas de los acusados.
Cuáles fueron las últimas palabras de los acusados
- César Sena, expareja de la víctima, quien está acusado del delito de homicidio doblemente agravado en carácter de autor, expresó: “No tengo nada para decir”.
Te Podría Interesar
- Emerenciano Sena, papá de César, quien se encuntra acusado de ser partícipe necesario del femicidio, declaró: “Soy inocente, su señoría”.
- Marcela Acuña, mamá de César, también acusada de ser partícipe necesario del crimen de Cecilia, sostuvo: “Obviamente mi inocencia en cuanto a que soy una persona que jamás dañaría a otro ser humano”. Y agregó: “Esta causa se inició sobre la base de una mentira, con detenciones ilegales, con prejuicios para llegar al poder y creo que lo delictivo está en el Poder Ejecutivo, y me hago cargo de lo que diga. Y voy a hacer todo, esté donde esté, para que el poder ejecutivo de Chaco sea intervenido”.
- Griselda Reinoso, quien se encuentra acusada por el delito de encubrimiento agravado, manifestó: “No me hago responsable de lo que me culpan y me declaro inocente”.
- José Gustavo Obregón, también acusado por el delito de encubrimiento agravado, aseguró: “Yo nunca quise lastimar a nadie, yo solo acompañé a César como siempre”.
Se espera el veredicto del jurado popular
La fiscalía y la querella pidieron que los imputados sean encontrados culpables. Por otro lado, los abogados del Clan Sena pidieron su absolución. El abogado de Emerenciano, Ricardo Osuna, sostuvo que su cliente “se irá caminando”, ya que “no hay ninguna prueba” que lo ubique en la escena del crimen. El jurado se encuentra deliberando, por lo que el veredicto no estará antes de las 13.