"Soy inocente": las últimas palabras de los acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Este viernes, los 12 integrantes del jurado popular darán veredicto de culpabilidad o inocencia para los siete acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski . En los próximos días, se desarrollará la audiencia de cesura para conocer las penas de los acusados.

José Gustavo Obregón, también acusado por el delito de encubrimiento agravado, aseguró: “Yo nunca quise lastimar a nadie, yo solo acompañé a César como siempre”.

Se espera el veredicto del jurado popular

La fiscalía y la querella pidieron que los imputados sean encontrados culpables. Por otro lado, los abogados del Clan Sena pidieron su absolución. El abogado de Emerenciano, Ricardo Osuna, sostuvo que su cliente “se irá caminando”, ya que “no hay ninguna prueba” que lo ubique en la escena del crimen. El jurado se encuentra deliberando, por lo que el veredicto no estará antes de las 13.