El robo en una casa de Las Heras terminó en la persecución y detención de dos delincuentes armados

Dos delincuentes fueron detenidos en Las Heras tras intentar robar en una casa. Uno ya contaba con pedido de captura por un caso de abuso sexual.

El robo de una vivienda en Las Heras terminó en la detención de dos delincuentes durante la madrugada de este sábado. Mientras uno de ellos fue capturado dentro de la vivienda, el otro malviviente, que tenía pedido de captura desde 2021, se intentó escapar por el techo, pero también fue aprehendido.

Durante la madrugada de dicha jornada, concretamente a la 1, desde la línea de emergencias 911 se alertó a efectivos de la Motorizada de un robo en una vivienda del barrio Sismo V, quienes empezaron a patrullar la zona en dos patrullas tras conocer las características de los sospechosos.

Cómo se detuvo a los delincuentes Poco después, a pocas cuadras del domicilio, tras una breve persecución se dio con la aprehensión, de uno de los sospechosos, un hombre de 35 años, que se encontraba descolgándose de un techo sobre el cruce de las calles Guido Spano y Ameghino.

Al identificarlo, los uniformados corroboraron que Sánchez contaba con un pedido de captura emitido en septiembre de 2021 por una acusación de abuso sexual. Además, tras chequearlo, se encontraron con que portaba entre sus prendas una réplica de arma de fuego y un cuchillo de fabricación casera de unos 25 centímetros de largo.

FotoJet (1) Por otro lado, el otro detenido por el hecho, un hombre de 27 años, fue hallado en el interior de la casa, según relató la reconstrucción policial, donde fue detenido.