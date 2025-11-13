Las Heras: secuestraron 200 kilos de carne y conservas en mal estado en un comercio

Policías y personal de Bromatología detectaron carne y otros productos en mal estado en un negocio de Las Heras. La mercadería fue destruida.

Policías y bromatólogos secuestraron y luego destruyeron la carne y otros productos en mal estado.

Un procedimiento permitió el secuestro de cerca de 200 kilos de carne y conservas que no cumplían con las condiciones sanitarias básicas para su comercialización. Los productos, que no tenían certificación de origen ni control bromatológico, fueron hallados en un comercio de Las Heras.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Delegación Centro de la Policía Rural, en conjunto con personal de Bromatología, en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato. Durante la inspección, los agentes detectaron cortes vacunos y de cerdo, achuras y salsas de elaboración artesanal almacenados en cámaras frigoríficas y mostradores sin rotulación ni medidas de conservación adecuadas.

¿Qué pasa con la carne secuestrada? Tras constatar las irregularidades, desde Bromatología se dispuso el decomiso y posterior desnaturalización de la mercadería. Todo el material fue trasladado a la Planta de Tratamiento de Residuos de El Borbollón, donde se concretó su destrucción bajo supervisión técnica y labrado de acta.

El caso quedó registrado en actuaciones judiciales por infracción a la Ley Nacional de Alimentos N° 18.284 y su decreto reglamentario.