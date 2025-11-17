Las imágenes aéreas de la captura de un menor de edad armado en Las Heras
Las imágenes aéreas tomadas por un drone fueron claves para dar con la captura del menor de edad armado en un descampado de Las Heras.
Un joven de 15 años fue detenido en la noche del domingo por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Para efectuar su captura fueron claves la intervención de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Las Heras y el despliegue de un drone. El menor de edad fue detenido mientras se trató ubicar a sus padres.
El hecho fue alertado por un transeúnte, pasadas las 20.30, que describió a los efectivos policiales la presencia de un joven armado por la zona de la Rotonda de Los Bomberos, ubicada sobre la avenida Regalado Olguín, dentro del distrito de El Challao
Cómo se capturó al menor de edad
Tras conocer la situación y la descripción física del sujeto, los efectivos de la UEP desplegaron un patrullaje preventivo por la zona junto al uso de un drone de la Unidad Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT). Así, se encontró al menor de edad escondido en un descampado aledaño a la avenida ya mencionada.
Las imágenes del dispositivo no tripulado fue determinante para dar con el sujeto en el amplio terreno donde se ocultaba.
Una vez el joven fue aprehendido, se le secuestró una pistola calibre 22 que contaba con el cargador puesto, pero sin cartuchos.
El arma fue secuestrada y el menor, oriundo del barrio Jardín Aeroparque, fue recluido en la Comisaría 16° mientras se intentó ubicar a sus padres.