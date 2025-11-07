Congresistas de EE.UU. piden al expríncipe Andrés que declare por el caso Epstein

Dieciséis congresistas enviaron una carta a Andrés Mountbatten Windsor, despojado de sus títulos reales, para que colabore con la investigación.

El expríncipe Andrés fue despojado de todos sus títulos tras su relación con Jeffrey Epstein.

Miembros del Congreso de Estados Unidos pidieron este jueves al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, que testifique sobre su relación con el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein. La solicitud fue enviada por 16 legisladores demócratas pertenecientes a la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, según informó el medio RFI.

La carta fue dirigida a Andrés Mountbatten Windsor, nombre que el duque debe utilizar tras haber sido despojado de todos sus títulos nobiliarios. En la misiva, los congresistas destacan que “su amistad con el señor Epstein comenzó en 1999 y permaneció cercana incluso después de su condena en 2008 por proxenetismo con menores”.

El Congreso de EE.UU. busca su testimonio Los legisladores sostienen que Andrés “podría poseer información valiosa sobre los crímenes cometidos por Epstein y sus cómplices” y le solicitaron “ponerse a disposición para una entrevista transcrita”. Además, fijaron como fecha límite para su respuesta el 20 de noviembre de 2025.

Sin embargo, la iniciativa tiene pocas probabilidades de prosperar, ya que los demócratas son minoría en la Cámara y los extranjeros no están obligados a responder este tipo de requerimientos del Congreso estadounidense.

Príncipe Andrés El expríncipe Andrés enfrenta nuevas presiones políticas por el caso Epstein. EFE Un pasado marcado por escándalos El segundo hijo de la reina Isabel II fue privado de sus títulos reales y militares en 2022, tras el escándalo generado por las acusaciones de Virginia Giuffre, una de las principales víctimas de Epstein.