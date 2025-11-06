Javier Milei volvió a hacer pie en EE.UU. para exponer en una cumbre y participar de una gala de la CPAC

En una semana marcada por la renovación de su Gabinete y la convocatoria a legisladores para comenzar a impulsar las próximas reformas, el presidente Javier Milei llegó este jueves a Miami, Estados Unidos, para exponer en una cumbre global de liderazgo -donde pasaron figuras como Donald Trump o Lionel Messi- y participar de una gala de la CPAC , el foro conservador ligado al presidente republicano.

El mandatario llegó a Estados Unidos junto a una comitiva integrada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo. En Miami fueron recibidos por el embajador argentino en el país, Alec Oxenford. Luego se trasladaron a un hotel ubicado a pocas cuadras del estadio Kaseya Center, donde se desarrollará la cumbre. El grupo llegó a las 03:25 (hora de Buenos Aires).

El primer evento del presidente será el America Business Forum, que ayer tuvo como oradores a Donald Trump y a Lionel Messi. Desde el Gobierno ya habían anticipado que no habría un encuentro, ya que las agendas no coincidían.

Así, Milei brindará su discurso a las 17.45 (hora de Argentina), donde por alrededor de cuarenta y cinco minutos podrá describir su programa de gobierno y su análisis del escenario global. Luego, tomará su lugar el extenista español Rafael Nadal y cerrará la jornada el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Luego, el libertario emprenderá su camino hacia Palm Beach, donde participará de la cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el foro trumpista que fue convocado en Mar -a- Lago. Allí, se prevé que el presidente dé un discurso a las 22.30 (hora de Argentina) y después de la medianoche partirá hacia Nueva York, donde encabezará un encuentro con inversores organizado por el Council of the Americas.

La convocatoria se titula "nuevas oportunidades de inversión en Argentina" y contará con la presencia de representantes relevantes de compañías norteamericanas con negocios en el país. Milei será el orador principal y no se descarta que haya preguntas de los empresarios que podrá responder el propio presidente o sus funcionarios.

Por fuera de la agenda oficial, trascendió que el mandatario también aprovechará el viernes en Manhattan para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch", una figura religiosa que Milei visitó en varias oportunidades, como por ejemplo tras el triunfo en el ballotage de 2023. Esta vez, el libertario se acercará para agradecer el triunfo en las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde se impuso frente al peronismo por un margen mayor al esperado.

Última estación: Bolivia

Una vez finalizada la gira por Estados Unidos, Milei hará una parada el sábado en La Paz para participar de la ceremonia de asunción del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, quien puso fin a 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo de Evo Morales en el país y aparece como un potencial aliado para el libertario en la región. Se suma a otras figuras de derecha o centro derecha como el paraguayo Santiago Peña, el ecuatoriano Daniel Noboa y el salvadoreño Nayib Bukele.

Finalizada la última etapa del viaje, el mandatario regresará el sábado a la tarde a Buenos Aires para volver a liderar la agenda local, con las próximas reformas en la mira.