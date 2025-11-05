Javier Milei festejó que AC/DC lo invitó a cantar, era fake y tuvo que borrar la publicación

El presidente tuvo que dar de baja el posteo debido a que se trataba de una noticia falsa.

AC/DC vuelve a la Argentina luego de 16 años y la noticia generó gran repercusión en los miles de fanáticos. El show se llevará a cabo en el año 2026 y el lugar elegido es el estadio de River Plate, un lugar que estallará ante la presencia de la banda.

En las redes sociales comenzó a circular una supuesta noticia de que el grupo invitó a cantar al presidente Javier Milei y esto era totalmente falso. Sin embargo, el mandatario no se percató de este detalle y compartió el posteo.

En la imagen armada figuraba el texto: "AC/DC invitó a participar de su show al presidente Javier Milei el próximo 23 de marzo en River". Fue este el posteo que compartió el presidente con la palabra "Vamos".

El posteo que Javier Milei terminó eliminado de sus redes sociales Milei El posteo que Javier Milei terminó eliminando. Foto: captura de pantalla X / @somoscorta Esto se volvió tendencia en minutos, ya que terminó eliminando la publicación debido a que se trataba de una noticia falsa o también conocida como fake news. Los usuarios rápidamente hicieron circular la captura de pantalla y a realizar diferentes comentarios sobre lo ocurrido.

AC/DC regresa a la Argentina en 2026 AC/DC visitó por última vez el país en el mes de diciembre del año 2009 con tres shows en el Monumental. Con el anuncio del regreso, la ilusión de los fans volvió a encenderse y están a la espera de que se habilite la venta de entradas para poder asistir al espectáculo.