El Congreso le dio a Javier Milei su primera gran victoria: Presupuesto 2026 y respaldo del FMI

El oficialismo logró imponer el dictamen del Presupuesto 2026 en Diputados gracias al voto doble de Alberto Benegas Lynch. Con este paso, el Gobierno de Javier Milei destraba la aprobación del acuerdo con el FMI, asegura el nuevo endeudamiento por USD 20.000 millones y se prepara para encarar las reformas estructurales exigidas por el organismo internacional.

No es poco lo que logró el martes el Gobierno en la, hoy, poco trascendente Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Se aprobó el dictamen de mayoría del Presupuesto 2026 con 21 firmas, gracias al voto doble del presidente de la comisión, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, de La Libertad Avanza (LLA). Con esto, el oficialismo logró imponerse pese al empate con Unión por la Patria y postergar el tratamiento final hasta diciembre. Así, en el último mes del año, en sesiones extraordinarias y con la nueva composición de las cámaras de Diputados y, luego, del Senado, obtendría los votos suficientes para aprobar la "ley madre" por primera vez desde que llegó al Gobierno en diciembre de 2023.

En este caso, además, el logro tendrá un valor agregado: con la aprobación del Presupuesto destrabada, el Ejecutivo cumplirá con un compromiso obligatorio asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI): incluir todos los términos del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en abril. Lo central del texto de la llamada —por siempre— "ley de leyes" es que también incorpora el nuevo endeudamiento por unos US$20.000 millones, que representa el alma del acuerdo cerrado con el FMI y que, en su momento, fue aprobado mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), y no por una ley sancionada por el Congreso Nacional.

Con esta maniobra, Javier Milei evitó un mal momento —quizás trágico para su gestión— en el plano legislativo, al no tener asegurados los votos necesarios para aprobar el nuevo endeudamiento, especialmente ante la amenazante primera minoría kirchnerista en el Senado, donde los legisladores más cercanos a la expresidenta esperaban, con el cuchillo entre los dientes, despedazar el acuerdo con el Fondo Monetario. Sin embargo, astuto, el presidente avanzó vía decreto, con la posibilidad de sostener el rechazo del Congreso mediante vetos, pero se comprometió ante el organismo a que todas las cláusulas del acuerdo quedarían aprobadas por ley en el futuro.

Esto fue aceptado políticamente por Kristalina Georgieva y su equipo, aunque aclararon que se mantendría la custodia de que la promesa se cumpla. El compromiso de Javier Milei y del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, es que finalmente sea en el Presupuesto 2026 donde el contenido del acuerdo de Facilidades Extendidas se materialice, proceso para el cual era necesario esperar el recambio de ambas cámaras tras las elecciones del domingo pasado. El presidente siempre confió en que su representación legislativa mejoraría con el acto electoral, y así fue. Ahora, Milei está en condiciones de aprobar el Presupuesto y otorgarle legalidad definitiva al acuerdo firmado con el FMI el 11 de abril.

Washington siempre mostró un guiño ante la cierta precariedad legal del acuerdo cerrado en la segunda quincena de abril, cuando se bendijo el DNU desde la sede del organismo, pese a que todos sabían que se violaba una ley impulsada por Martín Guzmán, ministro de Alberto Fernández, que prohíbe nuevos endeudamientos salvo que sean aprobados por el Congreso Nacional. El DNU en cuestión mencionaba la emergencia en la que se encontraba el país como justificativo. Pero tanto el FMI como varios funcionarios del Palacio de Hacienda coincidían en que, tarde o temprano, diputados y senadores deberían intervenir para otorgar la legalidad final y necesaria al acuerdo de Facilidades Extendidas. Esa hora ha llegado.