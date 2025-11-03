Quién es Ana Tamagno, la docente que cantó con Milei y ahora asumirá como diputada nacional por La Libertad Avanza

Tras la designación de Diego Santilli como ministro del Interior, Ana Tamagno —docente y corista que acompañó a Milei en sus actos musicales— asumirá la banca que el dirigente del PRO deja vacante en Diputados.

La docente y cantante figuraba en el puesto número 18 de la lista que encabezó el ahora ministro durante las elecciones legislativas.

La reciente decisión del presidente Javier Milei de designar a Diego Santilli como ministro del Interior, en reemplazo del renunciante Lisandro Catalán, no solo significó un nuevo cambio dentro del Gabinete nacional, sino también un movimiento clave en el Congreso: la llegada de Ana Valeria Tamagno a la Cámara de Diputados.

Quién es Ana Tamagno y cómo llegó a ocupar ese lugar en el Congreso Tamagno, de 33 años, ocupará la banca que deja vacante Santilli por la Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La docente y cantante figuraba en el puesto número 18 de la lista que encabezó el ahora ministro durante las elecciones legislativas.

Aunque poco conocida en el ámbito político, Tamagno es una figura cercana al Presidente Milei. Nacida en la localidad bonaerense de Dolores, ganó notoriedad pública en mayo de 2024, cuando se subió al escenario del Luna Park para cantar junto al mandatario una versión de “Panic Show”, tema emblemático de La Renga que el libertario adoptó como símbolo de campaña.

tamagno LinkedIn La joven volvió a compartir escenario con el mandatario en el Arena Buenos Aires, durante otro acto masivo, esta vez junto a su pareja y los integrantes de la llamada “banda libertaria”. Tamagno formaba parte del grupo soporte “La Banda Liberal”, encabezado por el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, e integrado también por Joaquín Benegas Lynch y Marcelo Duclos.

El vínculo que la une con Javier Milei Precisamente, Duclos —escritor y periodista— es el vínculo más directo entre Tamagno y Milei, ya que es su esposo y coautor, junto a Nicolás Márquez, de la biografía “Milei, la revolución que no vieron venir”.