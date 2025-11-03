El nuevo embajador de Estados Unidos tuvo su primera reunión con el canciller Quirno
El canciller Pablo Quirno recibió a Peter Lamelas, embajador designado por EE.UU., quien inicia su gestión en un momento de alto vínculo bilateral.
El nuevo embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, presentó este lunes sus cartas credenciales ante el canciller Pablo Quirno. El encuentro, realizado en el Palacio San Martín, marca el inicio formal de su gestión diplomática en el país, en una etapa que ambos gobiernos definieron como de “máximo nivel de relacionamiento bilateral”.
Durante la reunión protocolar en Cancillería, Quirno dio la bienvenida oficial al representante estadounidense y destacó el “honor de recibirlo en un momento de impulso conjunto entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump”.
Peter Lamelas: un embajador con perfil empresarial
Peter Lamelas, médico y empresario cubano-estadounidense, fue confirmado por el Senado de Estados Unidos en septiembre de 2025 tras su nominación por el presidente Donald Trump. Antes de su designación diplomática, fue fundador y director ejecutivo de MD Now Urgent Care, una de las mayores redes de atención médica ambulatoria de Florida.
Un diplomático cercano a Milei
Peter Lamelas utiliza recurrentemente sus plataformas digitales para expresar afinidad con las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei. Tras conocerse los resultados de las últimas elecciones, publicó un mensaje celebratorio en el que destacó: “Todos estamos trabajando para ‘Hacer Argentina Grande Otra Vez’, ya que una Argentina libre, próspera, fuerte y soberana es buena para el hemisferio occidental y para Estados Unidos”, frase que acompañó con el lema libertario: “¡Viva la libertad, carajo!”.
Tiempo atrás, el ahora embajador oficial en el país, también había hecho referencia a Cristina Fernández de Kirchner. Él mismo había dicho, durante una intervención frente al Senado estadounidense, que su papel es asegurarse de que “Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que bien merece”. En esa ocasión Lamelas se había mostrado preocupado por el todavía vivo "movimiento kirchnerista", como lo llamó. Para el embajador este último se encuentra "más a la izquierda que el movimiento peronista".
En su audiencia de confirmación, Lamelas señaló que buscará “profundizar las inversiones estadounidenses en Argentina” y promover la estabilidad institucional como base para un nuevo ciclo económico. También subrayó su compromiso con “fortalecer los lazos de cooperación” en áreas estratégicas como energía, seguridad y comercio bilateral.