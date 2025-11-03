El nuevo embajador de Estados Unidos tuvo su primera reunión con el canciller Quirno

El canciller Pablo Quirno recibió a Peter Lamelas, embajador designado por EE.UU., quien inicia su gestión en un momento de alto vínculo bilateral.

El nuevo embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, presentó este lunes sus cartas credenciales ante el canciller Pablo Quirno. El encuentro, realizado en el Palacio San Martín, marca el inicio formal de su gestión diplomática en el país, en una etapa que ambos gobiernos definieron como de “máximo nivel de relacionamiento bilateral”.

Durante la reunión protocolar en Cancillería, Quirno dio la bienvenida oficial al representante estadounidense y destacó el “honor de recibirlo en un momento de impulso conjunto entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump”.

Posteo Cancillería Lamelas El posteo de Cancillería anunciando la presentación de cartas credenciales de Lamelas en el país. Foto: X Peter Lamelas: un embajador con perfil empresarial Peter Lamelas, médico y empresario cubano-estadounidense, fue confirmado por el Senado de Estados Unidos en septiembre de 2025 tras su nominación por el presidente Donald Trump. Antes de su designación diplomática, fue fundador y director ejecutivo de MD Now Urgent Care, una de las mayores redes de atención médica ambulatoria de Florida.

peter lamelas.jpg Lamelas durante su paso por el sector privado. NA Un diplomático cercano a Milei Peter Lamelas utiliza recurrentemente sus plataformas digitales para expresar afinidad con las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei. Tras conocerse los resultados de las últimas elecciones, publicó un mensaje celebratorio en el que destacó: “Todos estamos trabajando para ‘Hacer Argentina Grande Otra Vez’, ya que una Argentina libre, próspera, fuerte y soberana es buena para el hemisferio occidental y para Estados Unidos”, frase que acompañó con el lema libertario: “¡Viva la libertad, carajo!”.

El tuit de Peter Lamelas Uno de los tantos posteos de Lamelas apoyando a Milei durante los últimos tiempos. Foto: X Tiempo atrás, el ahora embajador oficial en el país, también había hecho referencia a Cristina Fernández de Kirchner. Él mismo había dicho, durante una intervención frente al Senado estadounidense, que su papel es asegurarse de que “Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que bien merece”. En esa ocasión Lamelas se había mostrado preocupado por el todavía vivo "movimiento kirchnerista", como lo llamó. Para el embajador este último se encuentra "más a la izquierda que el movimiento peronista".