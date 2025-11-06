Javier Milei postuló a Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea

El Gobierno pidió la aprobación a Bruselas para que Fernando Iglesias asuma como embajador, en vísperas de la posible firma del acuerdo comercial Mercosur-UE.

El presidente Javier Milei propuso al diputado nacional Fernando Iglesias como nuevo embajador argentino ante la Unión Europea. El pedido de plácet fue enviado esta semana a Bruselas, según confirmaron fuentes oficiales. La decisión llega cuando crece la expectativa por la firma del tratado comercial entre el Mercosur y la UE, prevista para diciembre.

La representación argentina ante la UE se encuentra vacante desde mediados de 2023, cuando Atilio Berardi fue trasladado a Argelia. Desde entonces, la embajada no tiene un titular permanente, situación que el Ejecutivo busca resolver antes de la eventual firma del acuerdo Mercosur-UE.

De Diputados a la diplomacia Hace tiempo que Fernando Iglesias se viene perfilando para el sector exterior. En los últimos meses, el legislador acompañó al presidente Milei en varias giras exteriores y actuó como representante informal ante la UE. Participó en reuniones en Bruselas sobre el acuerdo birregional y mantuvo encuentros con diplomáticos europeos, como el embajador de Bélgica en Buenos Aires, Hubert Cooreman, para repasar la agenda bilateral.

Además, decidió no presentarse en las últimas elecciones para renovar su banca en Diputados, lo que da la pauta que su movimiento a la diplomacia estaba planeado desde hace meses. Sin embargo, Iglesias evitó pronunciamientos públicos sobre su designación, limitándose a resaltar en su cuenta de X sus antecedentes académicos y su experiencia en integración regional, en respuesta a una nota periodística donde se lo tildaba de no tener "formación internacional".

Posteo Iglesias en X Una postulación en un contexto clave La postulación se da en un escenario diplomático sensible. El canciller brasileño Mauro Vieira confirmó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, busca concretar la firma del tratado el 20 de diciembre en Río de Janeiro. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pretende mostrar liderazgo en la conclusión de un pacto que lleva más de un cuarto de siglo en discusión.