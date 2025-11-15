Un motociclista murió este sábado en un accidente de tránsito en San Rafael

El hecho se registró en la localidad de Villa Atuel. El hombre conducía la moto y su pareja se encontraba detrás, quien resultó con lesiones.

Un motociclista murió este sábado por la tarde luego de protagonizar un accidente vial en Villa Atuel, en el departamento de San Rafael. Se trata del segundo accidente fatal en esa zona en apenas una semana, tras la pérdida de otra persona en la ruta 143.

Este caso ocurrió alrededor de las 16 en calle Apague s/n° y la víctima fatal fue identificada como G. Fernández, de 49 años. Junto a él circulaba una mujer de 57 años quien sufrió lesiones.

Según informó el Ministerio de Seguridad, la pareja circulaba bajo la lluvia en una motocicleta Motomel 200 cc cuando el conductor (la víctima fatal) perdió el dominio del rodado. Ambos ocupantes cayeron a la calzada y no hubo intervención de terceros.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió a las víctimas y las trasladó al nosocomio local. El conductor ingresó en grave estado y falleció poco después. Su acompañante, también fue atendida por las lesiones sufridas.