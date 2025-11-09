Horror en Azul: discutió con un motociclista mientras manejaba, lo atropelló y lo mató

Un altercado vial en la ciudad bonaerense de Azul terminó en tragedia. Un motociclista de 46 años murió luego de ser embestido por el conductor de un camión.

Una violenta discusión de tránsito derivó en una tragedia en la localidad bonaerense de Azul. En la mañana de este sábado, un motociclista de 46 años murió luego de ser embestido y chocar contra un árbol tras una persecución y maniobras peligrosas protagonizadas por el conductor de un camión de remolques. El agresor, identificado como Miguel José Mele, de 58 años, enfrenta una causa por homicidio culposo.

El momento de la tragedia Tragedia En Azul El hecho ocurrió alrededor de las 9.40 de la mañana sobre la avenida España, en pleno centro de Azul, a unos 300 kilómetros al sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires. Según el relato de testigos, el motociclista —identificado como Diego Maximiliano Marianache, de 46 años— y el camionero habían mantenido una acalorada discusión que se extendió durante varias cuadras.

De acuerdo con los primeros informes, en medio del altercado, Marianache habría golpeado con el puño uno de los espejos o parte de la carrocería del camión Iveco Daily 70-16 conducido por Mele. Momentos después, el conflicto escaló hasta el punto fatal.

Una cámara de seguridad de un domicilio ubicado sobre España entre Mitre y Belgrano registró el desenlace. En el video, que se difundió en redes sociales y medios locales, se observa cómo el camionero comienza a encerrar al motociclista hacia el cordón derecho. En cuestión de segundos, la maniobra se convierte en una embestida: la moto Motomel 150 cc queda sin margen de maniobra y termina impactando de frente contra un árbol, a una velocidad considerable.

El impacto fue mortal. Marianache murió en el acto, según confirmaron las autoridades policiales y médicas que llegaron al lugar. Tras el choque, el camión frenó sobre la vereda y su conductor bajó del vehículo, observó el cuerpo de la víctima y luego volvió a subir. Todo quedó registrado en el video que dura menos de dos minutos.