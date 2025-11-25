Cómo están las niñas mendocinas sobrevivientes al accidente fatal en Chile

Las dos niñas mendocinas que sobrevivieron al trágico accidente ocurrido en Chile siguen internadas con pronóstico reservado. Ambas sufrieron heridas de gravedad luego del choque frontal que se cobró la vida de sus abuelos y del conductor del otro vehículo involucrado. La familia, que viajaba hacia la costa para unos días de descanso, quedó atravesada por una tragedia inesperada.

El siniestro se registró en la Ruta 60 CH, a la altura de San Felipe. Según las primeras informaciones, la densa bruma que cubría la zona desde la madrugada habría dificultado la visibilidad. El impacto entre el Fiat Cronos y una SUV conducida por un hombre brasileño fue de tal magnitud que provocó muertes en el acto y dejó a las menores en estado crítico.

La pareja compuesta por Elsa Mónica Torres y Víctor Venturin, abuelos de las niñas, falleció en el lugar del accidente. Carabineros que trabajaron en la escena confirmaron que el choque fue frontal y que continúan recabando datos para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro. Por el momento, no hay un informe oficial definitivo.

El accidente se produjo sobre la mañana de este martes en una autopista chilena. En cuanto a la salud de las sobrevivientes, la menor de 10 años permanece en terapia intensiva del Hospital San Camilo, en San Felipe. Los médicos informaron que continuará bajo estricta vigilancia y que la llegada de sus padres será clave para comunicarles detalles sobre su evolución. La prioridad es estabilizarla y evitar complicaciones.