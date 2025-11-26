Alerta por calor extremo y viento Zonda "leve" en algunas zonas de Mendoza: así estará el tiempo este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta en algunas zonas de la provincia por temperaturas extremas.

Si bien continúa el alerta por calor, se anuncia un leve descenso en la temperatura para este jueves.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 27 de noviembre una jornada algo nublada en Mendoza, con leve descenso de la temperatura: la mínima esperada es de 20ºC y la máxima de 35ºC. Por la noche se anticipa inestabilidad en el sur provincial, mientras que estará parcialmente nublado en cordillera.

Así estará el tiempo en Mendoza este miércoles 27/11 Viento: circulación de viento leve de norte a sur, desde las 1 hasta las 21 en toda la provincia. Viento Zonda leve entre las 14 y las 19 en Sur de Malargüe, precordillera Sur y precordillera Central.

circulación de viento leve de norte a sur, desde las 1 hasta las 21 en toda la provincia. Viento leve entre las 14 y las 19 en Sur de Malargüe, precordillera Sur y precordillera Central. Nubosidad: cielo despejado durante la mañana. A partir de las 16, cielo seminublado en la zona Sur y, hacia la madrugada, seminublado en el Valle de Uco. No se prevén precipitaciones para la jornada.

cielo despejado durante la mañana. A partir de las 16, cielo seminublado en la zona Sur y, hacia la madrugada, seminublado en el Valle de Uco. No se prevén precipitaciones para la jornada. Alta Montaña: cielo seminublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en tanto, emitió un alerta amarilla por temperaturas extremas en los departamentos ubicados al noreste de la provincia. Según el SMN, el nivel amarillo representa un “efecto leve a moderado” en la salud. Las altas temperaturas pueden ser peligrosas para los grupos de riesgo.

temperaturas extremas jueves El SMN emitió un alerta por temperaturas extremas (calor) en algunas zonas de Mendoza. Pronóstico para los próximos días El viernes continúa bajando la máxima, que será de 32ºC: estará algo nublado, se esperan tormentas aisladas y precipitaciones en cordillera. El sábado se anuncia una jornada inestable, con poco cambio de la temperatura, lluvias y tormentas.