Se cumplieron las alertas y cae granizo en varias zonas de Mendoza

Las tormentas de variada intensidad afectan a algunas zonas del Valle de Uco y del Gran Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional activó una doble alerta para Mendoza ante la llegada de una tormenta de variada intensidad y la posibilidad de caída de granizo, algo que ya afecta a distintas zonas de Mendoza. La jornada se anticipa agobiante, con una máxima prevista de 37°C y condiciones inestables.

Los fenómenos más fuertes se concentran en Malargüe, General Alvear, San Rafael y en los departamentos del Valle de Uco. En estas zonas podrían registrarse lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y episodios de granizo, según detalló el organismo nacional.

Pasadas las 16 ya comenzaron a registrarse fuertes tormentas en algunas zonas del Valle de Uco, principalmente en Tunuyán. También se mantiene una alerta amarilla para Ciudad, Luján de Cuyo, Maipú y el corredor del Este provincial. Allí se esperan tormentas de menor intensidad, aunque no se descartan eventos puntuales con chaparrones fuertes y ocasionales granizadas. En el oeste de la Ciudad de Mendoza se registró la caída de granizo de pequeño tamaño este miércoles a la tarde.

Granizo en Ciudad También se esperan fuertes tormentas con posible caída de granizo en la zona del dique Carrizal. Defensa Civil advirtió que la probabilidad de tormenta se extenderá durante todo el día en el Sur, el Gran Mendoza y sectores de la precordillera. Hacia la noche, la inestabilidad avanzará hacia Lavalle y los departamentos del Este, con una marcada posibilidad de granizo.