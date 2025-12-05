El SMN lanzó alertas por tormentas fuertes en varias provincias : así estará el fin de semana XL

Según el pronóstico, se espera un corredor de inestabilidad que avanza desde Cuyo hacia el centro y el norte del país, con probabilidad de granizo, lluvias en cortos lapsos y ráfagas que podrían ubicarse entre los 70 y 90 km/h según el nivel de aviso.

Las áreas bajo alerta amarilla son principalmente el oeste y noroeste del país donde pueden desencadenarse tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Según informó el SMN, estos eventos podrán incluir granizo aislado, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían llegar a 70 km/h, y abundante caída de agua en períodos breves. Los acumulados diarios estimados se ubican entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de superar esos valores en sectores puntuales. En zonas de alta montaña, las precipitaciones pueden presentarse como granizo grande o nieve.

El SMN también lanzó un alerta naranja, especialmente en zonas de Cuyo , donde el impacto podría ser mayor. Allí se esperan tormentas fuertes, con probabilidad de que algunas evolucionen a localmente severas.

Los fenómenos pueden incluir precipitaciones muy abundantes en cortos períodos, granizo intenso, ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, y actividad eléctrica frecuente. Los acumulados previstos oscilan entre 40 y 70 milímetros, aunque no se descartan marcas superiores de forma localizada.

Qué señala el SMN el finde largo

El SMN señaló para el resto del fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre que la inestabilidad se irá extendiendo hacia Córdoba, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero en la segunda parte del fin de semana.

En tanto, el lunes el sistema se desplazará al NEA, acompañado por un descenso notable de temperatura tras el ingreso del viento sur.