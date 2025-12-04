Tras el calor extremo, el SMN anuncia tormentas fuertes para el fin de semana largo

En el norte y centro del país continúan las altas temperaturas mientras el SMN mantiene alertas por tormentas y calor extremo.

Tras el calor, el SMN muestra alertas amarillas y naranjas por tormentas en amplios sectores del noroeste y del centro-norte del país.

Una seguidilla de días sofocantes y el calor extremo domina el centro y norte del país y volverá a sentirse con fuerza antes de la llegada del cambio de tiempo previsto para el fin de semana largo. Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra alertas amarillas y naranjas por tormentas en amplios sectores del noroeste y del centro-norte.

Asimismo, las alertas por calor en zonas puntuales del país continúan con marcas térmicas muy elevadas.

El flujo persistente de viento norte mantiene temperaturas que superan los 35 °C en parte de la región Pampeana y Cuyo, mientras que en el noroeste el termómetro escala entre 38 °C y 40 °C.

Alertas del SMN En este marco, el SMN lanzó para este viernes señala alerta amarilla por tormentas en áreas de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, además de sectores de Chaco. También aparece un núcleo de alerta en el este de La Pampa y el sur de Buenos Aires, aunque allí los fenómenos serían más aislados.

Mientras tanto, en el oeste del país continúa la dinámica típica del verano, con tormentas aisladas que suelen surgir al caer la tarde en provincias como Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y sectores de San Luis. Son eventos locales, breves, pero posibles en esta etapa previa al cambio frontal.