Continúa el alerta por tormentas fuertes y granizo: qué zonas de Mendoza se verán afectadas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta para este sábado por mal tiempo en gran parte de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este sábado 6 de diciembre por tormentas de variada intensidad en distintas zonas de Mendoza, algo que viene sucediendo desde hace algunas jornadas.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú, Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, además de la cordillera de Malargüe y San Rafael.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos”, detallaron.

Y agregaron que “se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve”.

alerta tormentas sábado Según el SMN, continúa el alerta por tormentas en gran parte de Mendoza. Así estará el tiempo este sábado en Mendoza Viento: circulación débil del norte al sur desde las 11:00 hasta las 20:00 afectando zona Este y zona Sur. Posteriormente, debido a tormentas fuertes, rotación del viento con dirección divergente desde el sudoeste hacia el noreste, principalmente sobre Gran Mendoza y Zona Este. En ese periodo (de 20:00 a 23:00), velocidades entre 30 y 35 km/h, asociadas al desarrollo convectivo.

amanece inestable en el Oeste del Gran Mendoza. Desde las primeras horas de la tarde (15:00) se activa la convección en el Oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco. A partir de las 19:00, las tormentas se extenderán a toda la provincia —Gran Mendoza, Valle de Uco y Zona Este— con precipitaciones intensas y duraderas. No se descarta la caída de granizo en Gran Mendoza, Valle de Uco y Zona Este. Hacia la madrugada, la inestabilidad se desplazará hacia el Sur provincial, donde se esperarían tormentas hacia el amanecer del día Domingo. Alta Montaña: mal tiempo durante toda la jornada, con precipitaciones importantes. Desde la mañana, el mal tiempo se extiende desde el Norte hacia el centro y Sur de la alta montaña mendocina. El pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada parcialmente nublada, con lluvias y tormentas y descenso de la temperatura. No se descarta la caída de granizo y hay probabilidades de precipitaciones en cordillera. La mínima será de 21ºC y la máxima de 31ºC.