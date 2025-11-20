Temporada teatral 2026 en Carlos Paz: los elencos bomba y las figuras que se disputan el verano cordobés
Desde el Teatro Picadero en Buenos Aires, se presentaron las obras y elencos que integrarán la cartelera veraniega de Villa Carlos Paz. Mirá quiénes van a estar.
Desde hace años, Villa Carlos Paz se alza como una de las ciudades argentinas predilectas para realizar actividades culturales en el verano y, sin dudas, el teatro es uno de los pilares de cada temporada. Y, este verano, no será la excepción.
Esta semana, de cara a la temporada de verano 2025/2026, Villa Carlos Paz presentó oficialmente su temporada teatral, en un evento realizado en el Teatro Picadero de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, estuvieron presentes decenas de productores, artistas y las autoridades cordobesas para anunciar lo que se viene.
Te Podría Interesar
Entre los artistas que se integrarán a las obras de la cartelera de una de las plazas escénicas más importantes del país, se encuentran Sergio Gonal, Gladys Florimonte, el “Flaco” Pailos, Nicolás Cabré, Mariano Martínez, Pedro Alfonso, Yayo Guridi y Julieta Poggio.
El mensaje de las autoridades cordobesas de cara a la temporada teatral
La presentación oficial de la temporada teatral en Villa Carlos Paz fue organizada por la Agencia Córdoba Turismo, junto a la Cámara de Empresarios Teatrales de Villa Carlos Paz y la Municipalidad local.
En ese marco, Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, destacó el valor estratégico del teatro en la propuesta turística de la provincia. “Para nosotros es un gran orgullo estar acá. Decidimos potenciar la decisión empresarial de empujar el teatro de Carlos Paz como epicentro nacional no solo artístico sino turístico”, sostuvo el funcionario en el evento, y agregó: “Córdoba decidió no aflojar. Por eso le agradecemos a cada productor que arriesga, invierte. Y también a ustedes, los artistas, que son parte esencial del verano cordobés”.
En la jornada, también estuvieron presentes Sebastián Boldrini, secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz, y Pablo Sittoni, titular de la Cámara de Empresarios Teatrales de la ciudad.
Mirá la entrevista a Nicolás Cabré
Todas las obras y personalidades que se presentarán en Villa Carlos Paz este verano
La programación para la temporada incluirá más de 20 obras que se presentarán en salas como el Teatro Luxor, Candilejas, Holiday, Libertad, del Sol, del Lago, Zorba, entre otros. Se trata de una cartelera diversa, con propuestas que van desde la comedia hasta el drama, pasando por espectáculos musicales, infantiles y stand up. A continuación, compartimos el listado de las obras y las personalidades que las protagonizarán. ¡Tomá nota y prepárate para ver el espectáculo que más te guste!
Entre los títulos destacados se encuentran “Corto-circuito”, con Pedro Alfonso, Viviana Saccone, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Julieta Poggio; “Ni media palabra”, protagonizada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el Bicho Gómez; “Es complicado”, con Claribel Medina y Pablo Alarcón; y “El cuarto de Verónica”, con Silvia Kutika y Fabio Aste.
Mirá la entrevista a Gladys Florimonte y Sergio Gonal
También integran la grilla: “Filómena Marturano”, a cargo de la Comedia de San Francisco; “Ridículas”, un show de stand up con un elenco femenino; “Trum Malambo”, un musical folklórico; y “FloriGonal. Humor de efecto inmediato”, con Gladys Florimonte y Sergio Gonal. Además, regresarán artistas como el Flaco Pailos, Omar Suárez, el Mago Matus, y Miguel Martín (el Oficial Gordillo), con nuevas propuestas.
Mirá la entrevista a Cirko Marisko
Mirá la cartelera completa
Teatro del Lago – Belgrano 81
- Corto-circuito
Con: Pedro Alfonso, Viviana Saccone, Yayo Guridi, Sebastián Almada, Julieta Poggio
Días: Martes a domingos
Estreno: Jueves 25 de diciembre
Producción: Ezequiel Corbo y Federico Hoppe
- Héroes (Cinema Lírico)
Estreno: Lunes 26 de enero
Teatro Holiday I – 9 de Julio 53 (planta alta)
- Ni media palabra
Con: Nicolás Cabré, Mariano Martínez, Bicho Gómez
Días: Desde el jueves 25 de diciembre
Teatro Holiday II – 9 de Julio 53 (planta alta)
- Es complicado
Con: Claribel Medina y Pablo Alarcón
Dirección: Ernesto Medela
Días: Todos los martes
Teatro Libertad – Libertad 60
- Trum Malambo (folklore musical)
Dirección: Facundo Lencina
Días: Miércoles a domingos – 00:00 hs
Estreno: Jueves 1º de enero
Producción: Verónica Vaira
Teatro Wo – 9 de Julio 21
- Caos de risa
Con: Flaco Pailos y Carla Dogliani
Días: Jueves a domingos – 22:00 hs
Estreno: Viernes 26 de diciembre
- Guerreras doradas (infantil)
Días: Lunes a jueves
Teatro del Sol I – General Paz 250
- Pirulo, nuevo show
Con: Mauro Villaverde, Gerardo Coniglio y elenco
Días: Jueves a sábados
- Marcelo Josset y sus invitados
Espectáculo humorístico musical
Días: Lunes y domingos
Teatro del Sol II – General Paz 250
- FloriGonal. Humor de efecto inmediato
Con: Gladys Florimonte y Sergio Gonal
Jueves a domingos: 22:00 hs
Estreno: Jueves 1º de enero
Producción: Bramaicas
- Bajo el mar. Una expedición mágica (infantil)
Días y horarios a confirmar
Teatro del Sol III – General Paz 250
- Negociemos. Una historia de amor
Con: Rodolfo Ranni y Marta González
Dirección: Ernesto Medela
Días: Todos los martes
- Circo Marisko (humor)
Días: Miércoles a domingos
Estreno: Viernes 2 de enero
Teatro Luxor – Av. Libertad
- Épico Legendario
Con: Mago Matus, Willy Magia y elenco
Días: Viernes a domingos
Estreno: Viernes 26 de diciembre
- Choriando al futuro
Miguel Martín (Oficial Gordillo), Zaúl Showman e invitados
Días: Lunes a miércoles
Estreno: Lunes 5 de enero
Teatro Candilejas I – Pasaje Niní Marshall s/n
- Suspendan la boda
Con: Nazarena Vélez, Barbie Pucheta, Santiago Camaño, Nacho Castañares y elenco
Días y horarios a confirmar
Teatro Candilejas II – Pasaje Niní Marshall s/n
- El cuarto de Verónica
Con: Silvia Kutika, Fabio Aste, Tania Marioni, Adrián Lazare
Días: Jueves a domingos
- Filómena Marturano
Con: Comedia de San Francisco (elenco completo en nota)
Dirección: Adrián Vocos
Días y horarios a confirmar
- Ridículas (stand up)
Con: Flora Ugarte, Natalia Natalia, Silvia Sánchez, Fely Terán y Silvia López
Días: Lunes y martes
Estreno: Lunes 29 de diciembre
- Chau señor miedo (infantil)
Con: Máximo Girardi y Emilia del Prato
Dirección: Adrián Vocos
Días y horarios a confirmar
Multiespacio Mónaco – Av. San Martín y Zuviría
- Mestiza 2026
Show con Mariana Clemensó y elenco
Producción: Ángel Carabajal
Días y horarios a confirmar
Villa Sports Bar – 9 de Julio 50
- SU.CE.SO – Cena show
Con: Omar Suárez, Denise Cerrone, Agustín Souza y elenco
Estreno: Domingo 7 de diciembre
Espacio Eleton – Virgilio y Constantinopla
- Recorriendo estilos (música)
Con: Emmanuel Aimar y banda
Días: Todos los viernes – 21:00 hs
Teatro Zorba – 9 de Julio y Montevideo
- Llegó la hora (musical)
Con: Tamara Gala, Carla Gutiérrez, Valeria Sánchez, John Olivera y Pigu Yañez
Días: Lunes y martes – 20:00 hs
Con esta programación, Villa Carlos Paz refuerza su posición como una de las plazas teatrales más convocantes del país, con una grilla que combina figuras reconocidas, elencos emergentes, y una diversidad de géneros pensada para todos los públicos. ¿Te sumás?