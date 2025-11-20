Temporada teatral 2026 en Carlos Paz: los elencos bomba y las figuras que se disputan el verano cordobés

Desde hace años, Villa Carlos Paz se alza como una de las ciudades argentinas predilectas para realizar actividades culturales en el verano y, sin dudas, el teatro es uno de los pilares de cada temporada . Y, este verano, no será la excepción.

Esta semana, de cara a la temporada de verano 2025/2026, Villa Carlos Paz presentó oficialmente su temporada teatral, en un evento realizado en el Teatro Picadero de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, estuvieron presentes decenas de productores, artistas y las autoridades cordobesas para anunciar lo que se viene.

Entre los artistas que se integrarán a las obras de la cartelera de una de las plazas escénicas más importantes del país, se encuentran Sergio Gonal, Gladys Florimonte, el “Flaco” Pailos, Nicolás Cabré, Mariano Martínez, Pedro Alfonso, Yayo Guridi y Julieta Poggio .

La presentación oficial de la temporada teatral en Villa Carlos Paz fue organizada por la Agencia Córdoba Turismo, junto a la Cámara de Empresarios Teatrales de Villa Carlos Paz y la Municipalidad local.

Pedro Alfonso, Viviana Saccone, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Julieta Poggio protagonizarán el nuevo espectáculo "Corto-circuito" en Villa Carlos Paz.

En ese marco, Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, destacó el valor estratégico del teatro en la propuesta turística de la provincia. “Para nosotros es un gran orgullo estar acá. Decidimos potenciar la decisión empresarial de empujar el teatro de Carlos Paz como epicentro nacional no solo artístico sino turístico”, sostuvo el funcionario en el evento, y agregó: “ Córdoba decidió no aflojar. Por eso le agradecemos a cada productor que arriesga, invierte. Y también a ustedes, los artistas, que son parte esencial del verano cordobés”.

Villa Carlos Paz presentó su temporada teatral 2025/2026 en Buenos Aires. Dario Capitani Presidente Agencia Córdoba Turismo Dario Capitani, Presidente de la Agencia Córdoba Turismo, presentó la temporada teatral 2025/2026 de Villa Carlos Paz. Gentileza

En la jornada, también estuvieron presentes Sebastián Boldrini, secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz, y Pablo Sittoni, titular de la Cámara de Empresarios Teatrales de la ciudad.

Mirá la entrevista a Nicolás Cabré

Nicolás Cabré - Temporada de verano en Carlos Paz

Todas las obras y personalidades que se presentarán en Villa Carlos Paz este verano

La programación para la temporada incluirá más de 20 obras que se presentarán en salas como el Teatro Luxor, Candilejas, Holiday, Libertad, del Sol, del Lago, Zorba, entre otros. Se trata de una cartelera diversa, con propuestas que van desde la comedia hasta el drama, pasando por espectáculos musicales, infantiles y stand up. A continuación, compartimos el listado de las obras y las personalidades que las protagonizarán. ¡Tomá nota y prepárate para ver el espectáculo que más te guste!

Entre los títulos destacados se encuentran “Corto-circuito”, con Pedro Alfonso, Viviana Saccone, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Julieta Poggio; “Ni media palabra”, protagonizada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el Bicho Gómez; “Es complicado”, con Claribel Medina y Pablo Alarcón; y “El cuarto de Verónica”, con Silvia Kutika y Fabio Aste.

Mirá la entrevista a Gladys Florimonte y Sergio Gonal

FloriGonal - Temporada de teatro en Villa Carlos Paz

También integran la grilla: “Filómena Marturano”, a cargo de la Comedia de San Francisco; “Ridículas”, un show de stand up con un elenco femenino; “Trum Malambo”, un musical folklórico; y “FloriGonal. Humor de efecto inmediato”, con Gladys Florimonte y Sergio Gonal. Además, regresarán artistas como el Flaco Pailos, Omar Suárez, el Mago Matus, y Miguel Martín (el Oficial Gordillo), con nuevas propuestas.

Mirá la entrevista a Cirko Marisko

Cirko Marisko - Temporada de teatro en Villa Carlos Paz

Mirá la cartelera completa

Teatro del Lago – Belgrano 81

Corto-circuito Con: Pedro Alfonso, Viviana Saccone, Yayo Guridi, Sebastián Almada, Julieta Poggio Días: Martes a domingos Estreno: Jueves 25 de diciembre Producción: Ezequiel Corbo y Federico Hoppe

Héroes (Cinema Lírico) Estreno: Lunes 26 de enero

Teatro Holiday I – 9 de Julio 53 (planta alta)

Ni media palabra Con: Nicolás Cabré, Mariano Martínez, Bicho Gómez Días: Desde el jueves 25 de diciembre

Villa Carlos Paz presentó su temporada teatral 2025/2026 en Buenos Aires. "Ni media palabra", con Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez. Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el "Bicho" Gómez se unen para hacer la comedia "Ni media palabra" en la temporada teatral de Villa Carlos Paz. Gentileza

Teatro Holiday II – 9 de Julio 53 (planta alta)

Es complicado Con: Claribel Medina y Pablo Alarcón Dirección: Ernesto Medela Días: Todos los martes

"Es complicado". Comedia con Claribel Medina y Pablo Alarcón. Claribel Medina y Pablo Alarcón llegan a Carlos Paz con la comedia “Es complicado”. Gentileza

Teatro Libertad – Libertad 60

Trum Malambo (folklore musical) Dirección: Facundo Lencina Días: Miércoles a domingos – 00:00 hs Estreno: Jueves 1º de enero Producción: Verónica Vaira

Teatro Wo – 9 de Julio 21

Caos de risa Con: Flaco Pailos y Carla Dogliani Días: Jueves a domingos – 22:00 hs Estreno: Viernes 26 de diciembre

Villa Carlos Paz presentó su temporada teatral 2025/2026 en Buenos Aires. Flaco Pailos y Carla Dogliani Flaco Pailos y Carla Dogliani (La Bicho) presentan el nuevo espectáculo de humor "Caos de risa". Gentileza

Guerreras doradas (infantil) Días: Lunes a jueves

Villa Carlos Paz presentó su temporada teatral 2025/2026 en Buenos Aires. Guerreras doradas Las Guerreras doradas darán un espectáculo infantil en el Teatro Wo de lunes a jueves. Gentileza

Teatro del Sol I – General Paz 250

Pirulo, nuevo show Con: Mauro Villaverde, Gerardo Coniglio y elenco Días: Jueves a sábados

Marcelo Josset y sus invitados Espectáculo humorístico musical Días: Lunes y domingos

Teatro del Sol II – General Paz 250

FloriGonal. Humor de efecto inmediato Con: Gladys Florimonte y Sergio Gonal Jueves a domingos: 22:00 hs Estreno: Jueves 1º de enero Producción: Bramaicas

Bajo el mar. Una expedición mágica (infantil) Días y horarios a confirmar

Teatro del Sol III – General Paz 250

Negociemos. Una historia de amor Con: Rodolfo Ranni y Marta González Dirección: Ernesto Medela Días: Todos los martes

Villa Carlos Paz presentó su temporada teatral 2025/2026 en Buenos Aires. Marta González Marta González fue una de las más aclamadas de la velada. Gentileza

Circo Marisko (humor) Días: Miércoles a domingos Estreno: Viernes 2 de enero

Teatro Luxor – Av. Libertad

Épico Legendario Con: Mago Matus, Willy Magia y elenco Días: Viernes a domingos Estreno: Viernes 26 de diciembre

Choriando al futuro Miguel Martín (Oficial Gordillo), Zaúl Showman e invitados Días: Lunes a miércoles Estreno: Lunes 5 de enero

Teatro Candilejas I – Pasaje Niní Marshall s/n

Suspendan la boda Con: Nazarena Vélez, Barbie Pucheta, Santiago Camaño, Nacho Castañares y elenco Días y horarios a confirmar

Teatro Candilejas II – Pasaje Niní Marshall s/n

El cuarto de Verónica Con: Silvia Kutika, Fabio Aste, Tania Marioni, Adrián Lazare Días: Jueves a domingos

Filómena Marturano Con: Comedia de San Francisco (elenco completo en nota) Dirección: Adrián Vocos Días y horarios a confirmar

Ridículas (stand up) Con: Flora Ugarte, Natalia Natalia, Silvia Sánchez, Fely Terán y Silvia López Días: Lunes y martes Estreno: Lunes 29 de diciembre

Villa Carlos Paz presentó su temporada teatral 2025/2026 en Buenos Aires. "Ridículas" llega al teatro Teatro Candilejas II de la mano de Flora Ugarte, Natalia Natalia, Silvia Sánchez, Fely Terán y Silvia López. Gentileza

Chau señor miedo (infantil) Con: Máximo Girardi y Emilia del Prato Dirección: Adrián Vocos Días y horarios a confirmar

Multiespacio Mónaco – Av. San Martín y Zuviría

Mestiza 2026 Show con Mariana Clemensó y elenco Producción: Ángel Carabajal Días y horarios a confirmar

Villa Sports Bar – 9 de Julio 50

SU.CE.SO – Cena show Con: Omar Suárez, Denise Cerrone, Agustín Souza y elenco

Estreno: Domingo 7 de diciembre

Espacio Eleton – Virgilio y Constantinopla

Recorriendo estilos (música) Con: Emmanuel Aimar y banda Días: Todos los viernes – 21:00 hs

Teatro Zorba – 9 de Julio y Montevideo

Llegó la hora (musical) Con: Tamara Gala, Carla Gutiérrez, Valeria Sánchez, John Olivera y Pigu Yañez Días: Lunes y martes – 20:00 hs

Con esta programación, Villa Carlos Paz refuerza su posición como una de las plazas teatrales más convocantes del país, con una grilla que combina figuras reconocidas, elencos emergentes, y una diversidad de géneros pensada para todos los públicos. ¿Te sumás?