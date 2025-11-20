Presenta:

Temporada teatral 2026 en Carlos Paz: los elencos bomba y las figuras que se disputan el verano cordobés

Desde el Teatro Picadero en Buenos Aires, se presentaron las obras y elencos que integrarán la cartelera veraniega de Villa Carlos Paz. Mirá quiénes van a estar.

Agustina Castro

Villa Carlos Paz presentó su temporada teatral 2025/2026 en Buenos Aires.

Villa Carlos Paz presentó su temporada teatral 2025/2026 en Buenos Aires. 

Gentileza

Desde hace años, Villa Carlos Paz se alza como una de las ciudades argentinas predilectas para realizar actividades culturales en el verano y, sin dudas, el teatro es uno de los pilares de cada temporada. Y, este verano, no será la excepción.

Esta semana, de cara a la temporada de verano 2025/2026, Villa Carlos Paz presentó oficialmente su temporada teatral, en un evento realizado en el Teatro Picadero de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, estuvieron presentes decenas de productores, artistas y las autoridades cordobesas para anunciar lo que se viene.

Entre los artistas que se integrarán a las obras de la cartelera de una de las plazas escénicas más importantes del país, se encuentran Sergio Gonal, Gladys Florimonte, el “Flaco” Pailos, Nicolás Cabré, Mariano Martínez, Pedro Alfonso, Yayo Guridi y Julieta Poggio.

Villa Carlos Paz presentó su temporada teatral 2025/2026 en Buenos Aires.
Pedro Alfonso, Viviana Saccone, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Julieta Poggio protagonizarán el nuevo espectáculo "Corto-circuito" en Villa Carlos Paz.

Pedro Alfonso, Viviana Saccone, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Julieta Poggio protagonizarán el nuevo espectáculo "Corto-circuito" en Villa Carlos Paz.

El mensaje de las autoridades cordobesas de cara a la temporada teatral

La presentación oficial de la temporada teatral en Villa Carlos Paz fue organizada por la Agencia Córdoba Turismo, junto a la Cámara de Empresarios Teatrales de Villa Carlos Paz y la Municipalidad local.

En ese marco, Darío Capitani, presidente de la Agencia Córdoba Turismo, destacó el valor estratégico del teatro en la propuesta turística de la provincia. “Para nosotros es un gran orgullo estar acá. Decidimos potenciar la decisión empresarial de empujar el teatro de Carlos Paz como epicentro nacional no solo artístico sino turístico”, sostuvo el funcionario en el evento, y agregó: “Córdoba decidió no aflojar. Por eso le agradecemos a cada productor que arriesga, invierte. Y también a ustedes, los artistas, que son parte esencial del verano cordobés”.

Villa Carlos Paz presentó su temporada teatral 2025/2026 en Buenos Aires. Dario Capitani Presidente Agencia Córdoba Turismo
Dario Capitani, Presidente de la Agencia Córdoba Turismo, presentó la temporada teatral 2025/2026 de Villa Carlos Paz.

Dario Capitani, Presidente de la Agencia Córdoba Turismo, presentó la temporada teatral 2025/2026 de Villa Carlos Paz.

En la jornada, también estuvieron presentes Sebastián Boldrini, secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de Villa Carlos Paz, y Pablo Sittoni, titular de la Cámara de Empresarios Teatrales de la ciudad.

Mirá la entrevista a Nicolás Cabré

Nicolás Cabré - Temporada de verano en Carlos Paz

Todas las obras y personalidades que se presentarán en Villa Carlos Paz este verano

La programación para la temporada incluirá más de 20 obras que se presentarán en salas como el Teatro Luxor, Candilejas, Holiday, Libertad, del Sol, del Lago, Zorba, entre otros. Se trata de una cartelera diversa, con propuestas que van desde la comedia hasta el drama, pasando por espectáculos musicales, infantiles y stand up. A continuación, compartimos el listado de las obras y las personalidades que las protagonizarán. ¡Tomá nota y prepárate para ver el espectáculo que más te guste!

Entre los títulos destacados se encuentran “Corto-circuito”, con Pedro Alfonso, Viviana Saccone, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Julieta Poggio; “Ni media palabra”, protagonizada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el Bicho Gómez; “Es complicado”, con Claribel Medina y Pablo Alarcón; y “El cuarto de Verónica”, con Silvia Kutika y Fabio Aste.

Mirá la entrevista a Gladys Florimonte y Sergio Gonal

FloriGonal - Temporada de teatro en Villa Carlos Paz

También integran la grilla: “Filómena Marturano”, a cargo de la Comedia de San Francisco; “Ridículas”, un show de stand up con un elenco femenino; “Trum Malambo”, un musical folklórico; y “FloriGonal. Humor de efecto inmediato”, con Gladys Florimonte y Sergio Gonal. Además, regresarán artistas como el Flaco Pailos, Omar Suárez, el Mago Matus, y Miguel Martín (el Oficial Gordillo), con nuevas propuestas.

Mirá la entrevista a Cirko Marisko

Cirko Marisko - Temporada de teatro en Villa Carlos Paz

Mirá la cartelera completa

Teatro del Lago – Belgrano 81

  • Corto-circuito

    Con: Pedro Alfonso, Viviana Saccone, Yayo Guridi, Sebastián Almada, Julieta Poggio

    Días: Martes a domingos

    Estreno: Jueves 25 de diciembre

    Producción: Ezequiel Corbo y Federico Hoppe

  • Héroes (Cinema Lírico)

    Estreno: Lunes 26 de enero

Teatro Holiday I – 9 de Julio 53 (planta alta)

  • Ni media palabra

    Con: Nicolás Cabré, Mariano Martínez, Bicho Gómez

    Días: Desde el jueves 25 de diciembre

Villa Carlos Paz presentó su temporada teatral 2025/2026 en Buenos Aires. "Ni media palabra", con Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez.
Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el

Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el "Bicho" Gómez se unen para hacer la comedia "Ni media palabra" en la temporada teatral de Villa Carlos Paz.

Teatro Holiday II – 9 de Julio 53 (planta alta)

  • Es complicado

    Con: Claribel Medina y Pablo Alarcón

    Dirección: Ernesto Medela

    Días: Todos los martes

"Es complicado". Comedia con Claribel Medina y Pablo Alarcón.
Claribel Medina y Pablo Alarcón llegan a Carlos Paz con la comedia "Es complicado".

Claribel Medina y Pablo Alarcón llegan a Carlos Paz con la comedia “Es complicado”.

Teatro Libertad – Libertad 60

  • Trum Malambo (folklore musical)

    Dirección: Facundo Lencina

    Días: Miércoles a domingos – 00:00 hs

    Estreno: Jueves 1º de enero

    Producción: Verónica Vaira

Teatro Wo – 9 de Julio 21

  • Caos de risa

    Con: Flaco Pailos y Carla Dogliani

    Días: Jueves a domingos – 22:00 hs

    Estreno: Viernes 26 de diciembre

Villa Carlos Paz presentó su temporada teatral 2025/2026 en Buenos Aires. Flaco Pailos y Carla Dogliani
Flaco Pailos y Carla Dogliani (La Bicho) presentan el nuevo espectáculo de humor "Caos de risa".

Flaco Pailos y Carla Dogliani (La Bicho) presentan el nuevo espectáculo de humor "Caos de risa".

  • Guerreras doradas (infantil)

    Días: Lunes a jueves

Villa Carlos Paz presentó su temporada teatral 2025/2026 en Buenos Aires. Guerreras doradas
Las Guerreras doradas darán un espectáculo infantil en el Teatro Wo de lunes a jueves.

Las Guerreras doradas darán un espectáculo infantil en el Teatro Wo de lunes a jueves.

Teatro del Sol I – General Paz 250

  • Pirulo, nuevo show

    Con: Mauro Villaverde, Gerardo Coniglio y elenco

    Días: Jueves a sábados

  • Marcelo Josset y sus invitados

    Espectáculo humorístico musical

    Días: Lunes y domingos

Teatro del Sol II – General Paz 250

  • FloriGonal. Humor de efecto inmediato

    Con: Gladys Florimonte y Sergio Gonal

    Jueves a domingos: 22:00 hs

    Estreno: Jueves 1º de enero

    Producción: Bramaicas

  • Bajo el mar. Una expedición mágica (infantil)

    Días y horarios a confirmar

Teatro del Sol III – General Paz 250

  • Negociemos. Una historia de amor

    Con: Rodolfo Ranni y Marta González

    Dirección: Ernesto Medela

    Días: Todos los martes

Villa Carlos Paz presentó su temporada teatral 2025/2026 en Buenos Aires. Marta González
Marta González fue una de las más aclamadas de la velada.

Marta González fue una de las más aclamadas de la velada.

  • Circo Marisko (humor)

    Días: Miércoles a domingos

    Estreno: Viernes 2 de enero

Teatro Luxor – Av. Libertad

  • Épico Legendario

    Con: Mago Matus, Willy Magia y elenco

    Días: Viernes a domingos

    Estreno: Viernes 26 de diciembre

  • Choriando al futuro

    Miguel Martín (Oficial Gordillo), Zaúl Showman e invitados

    Días: Lunes a miércoles

    Estreno: Lunes 5 de enero

Teatro Candilejas I – Pasaje Niní Marshall s/n

  • Suspendan la boda

    Con: Nazarena Vélez, Barbie Pucheta, Santiago Camaño, Nacho Castañares y elenco

    Días y horarios a confirmar

Teatro Candilejas II – Pasaje Niní Marshall s/n

  • El cuarto de Verónica

    Con: Silvia Kutika, Fabio Aste, Tania Marioni, Adrián Lazare

    Días: Jueves a domingos

  • Filómena Marturano

    Con: Comedia de San Francisco (elenco completo en nota)

    Dirección: Adrián Vocos

    Días y horarios a confirmar

  • Ridículas (stand up)

    Con: Flora Ugarte, Natalia Natalia, Silvia Sánchez, Fely Terán y Silvia López

    Días: Lunes y martes

    Estreno: Lunes 29 de diciembre

Villa Carlos Paz presentó su temporada teatral 2025/2026 en Buenos Aires.

"Ridículas" llega al teatro Teatro Candilejas II de la mano de Flora Ugarte, Natalia Natalia, Silvia Sánchez, Fely Terán y Silvia López.

  • Chau señor miedo (infantil)

    Con: Máximo Girardi y Emilia del Prato

    Dirección: Adrián Vocos

    Días y horarios a confirmar

Multiespacio Mónaco – Av. San Martín y Zuviría

  • Mestiza 2026

    Show con Mariana Clemensó y elenco

    Producción: Ángel Carabajal

    Días y horarios a confirmar

Villa Sports Bar – 9 de Julio 50

  • SU.CE.SO – Cena show

    Con: Omar Suárez, Denise Cerrone, Agustín Souza y elenco

Estreno: Domingo 7 de diciembre

Espacio Eleton – Virgilio y Constantinopla

  • Recorriendo estilos (música)

    Con: Emmanuel Aimar y banda

    Días: Todos los viernes – 21:00 hs

Teatro Zorba – 9 de Julio y Montevideo

  • Llegó la hora (musical)

    Con: Tamara Gala, Carla Gutiérrez, Valeria Sánchez, John Olivera y Pigu Yañez

    Días: Lunes y martes – 20:00 hs

Con esta programación, Villa Carlos Paz refuerza su posición como una de las plazas teatrales más convocantes del país, con una grilla que combina figuras reconocidas, elencos emergentes, y una diversidad de géneros pensada para todos los públicos. ¿Te sumás?

