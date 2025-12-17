Cuenta DNI: todos los descuentos que se pueden usar para las fiestas
Cuenta DNI reúne descuentos especiales del Banco Provincia para ahorrar en alimentos, regalos y compras clave de Navidad.
Con la llegada de las fiestas, Cuenta DNI se convierte en una aliada clave para quienes buscan ahorrar en las compras de Navidad. El Banco Provincia mantiene durante diciembre una amplia batería de descuentos que se pueden aprovechar tanto para alimentos como para regalos, salidas y consumos cotidianos, de lunes a domingo, en miles de comercios de la provincia de Buenos Aires.
La billetera digital ya supera los 10 millones de usuarios y permite acceder a promociones en más de 180 mil comercios adheridos. Entre los beneficios más destacados aparecen los descuentos en ferias y mercados, carnicerías, comercios de cercanía, librerías y farmacias, además de promociones especiales para jóvenes y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés.
Cómo usar los descuentos de Cuenta DNI
Para acceder a los beneficios, las compras deben pagarse con Pago Clave DNI o mediante el código QR de la aplicación en comercios adheridos. Los reintegros no son inmediatos: se acreditan en la cuenta dentro de los 10 días posteriores a la compra.
La agenda completa y actualizada de promociones se puede consultar tanto en la web oficial del Banco Provincia como desde la app de Cuenta DNI, ingresando con usuario y contraseña.
Los descuentos más importantes para las compras navideñas
Uno de los beneficios más buscados de cara a la mesa de Navidad es el descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, que ofrece un 35% de descuento el sábado 20 de diciembre, con un nuevo tope de reintegro de $7.000 por persona, lo que equivale a un consumo de hasta $20.000.
También continúan los descuentos en comercios de cercanía, ideales para compras diarias y productos básicos: todos los viernes hay un 20% de descuento, con un tope de $4.000 por persona, equivalente a $20.000 en consumos.
Para quienes suelen comprar en puestos barriales, los mercados y ferias bonaerenses ofrecen el beneficio más alto: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona, alcanzando consumos de hasta $15.000.
De cara a los regalos navideños, Cuenta DNI también ofrece descuentos en rubros no alimentarios. En librerías, hay un 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro, ideal para libros y artículos de papelería.
En farmacias y perfumerías, el beneficio es del 10% los miércoles y jueves, también sin tope, lo que permite ahorrar en productos de cuidado personal y regalos prácticos.
Además, los comercios de cercanía no alimentarios permiten pagar en 3 cuotas sin interés todos los días, utilizando tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app.
Descuentos especiales para jóvenes y universidades
Los usuarios de 13 a 17 años cuentan con un beneficio exclusivo en gastronomía, con un 30% de descuento que ya estuvo vigente el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, con un tope de $8.000 por persona.
Por su parte, en comercios adheridos dentro de universidades, el descuento es del 40% todos los días, con un tope de $6.000 por semana por persona, una opción que también puede aprovecharse en estas fechas.