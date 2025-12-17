Al infinito y más allá: cómo enviar tu nombre gratis a la Luna en la misión Artemis II de la NASA

Que tu nombre viaje a la Luna ya no suena a fantasía. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio , más conocida como la NASA , habilitó una inscripción gratuita para que cualquier persona, desde cualquier país, envíe su nombre en una misión que volverá a rodear el satélite natural tras medio siglo.

La idea no implica un boleto real, pero sí un gesto simbólico: tu identidad quedará grabada en un soporte que viajará dentro de la cápsula Orión durante la Misión Artemis II .

De acuerdo con lo anunciado por la agencia espacial estadounidense, los registros se guardarán en una pequeña tarjeta de memoria, similar a una unidad USB, que se instalará en el interior de la nave.

Allí irá junto con los cuatro integrantes de la tripulación durante una travesía de cerca de diez días. La nave no aterrizará: se limitará a un recorrido alrededor de la Luna, pensado como ensayo general.

Artemis II tiene previsto despegar, como máximo, en abril de 2026, con salida desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. El plan es dibujar una ruta en forma de ocho y alejarse a una distancia superior a 370.000 kilómetros respecto de la Tierra. En la sección más extrema del recorrido, Orión cruzará a alrededor de 7.400 kilómetros más allá de la cara oculta lunar. Ese tramo pondrá a prueba comunicaciones, navegación y soporte vital antes de los futuros alunizajes.

A bordo viajarán Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, un equipo elegido para inaugurar el retorno humano al entorno lunar tras más de medio siglo. La misión será un vuelo de prueba, pero con presión real: todo lo aprendido definirá el camino hacia futuras expediciones que sí bajarán al suelo. Desde la agencia, Lori Glaze remarcó que este paso es esencial para volver a llevar personas a la Luna y, más adelante, apuntar a Marte. Con tu nombre, también sumas inspiración.

NASA Artemis.jpg

Cómo anotarte gratuitamente para enviar tu nombre a la Luna

El proceso se hace en línea y no tiene precio, pero sí fecha de cierre: podrás inscribirte hasta el 21 de enero de 2026. Al ingresar al sitio oficial de la campaña (hay versión en español), completás un formulario con nombre y apellido y creas un PIN personal. Ese código es clave: la NASA advierte que no existe un sistema para recuperarlo si se pierde.

Al finalizar, la página genera un “pase” digital con los datos del vuelo, listo para guardar, imprimir o compartir en redes como recuerdo de tu participación.

Más allá del gesto, la iniciativa resume el espíritu del programa Artemis: volver a mirar la Luna con ambición y con comunidad. Tu nombre no reemplaza un traje espacial, pero sí se convierte en parte del archivo de una misión que probará hardware, procedimientos y resistencia humana en el espacio profundo.