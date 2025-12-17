Histórica presentación de FAdeA: Argentina vuelve a tener un avión de fabricación nacional

FAdeA presentó el IA-100B, un avión de fabricación nacional que será clave para el entrenamiento de pilotos militares y civiles.

La Argentina vuelve a tener un avión militar de fabricación nacional, pero espera todavía la certificación de las autoridades para el IA-100B, un avión de entrenamiento diseñada y fabricada bajo los requerimientos de la Fuerza Aérea Argentina en la Fábrica Argentina de Aviones "Brig. San Martín" (FAdeA).

El flamante avión de FAdeA fue construido para la instrucción inicial y acrobática de los pilotos de la Fuerza Aérea, el cual, junto al IA-63 Pampa III, va en línea con el entrenamiento gradual que requieren los pilotos para operar los F-16 que compró el Estado argentino a Dinamarca para modernizar la flota nacional.

Avión IA-100B FAdeA Este avión sirve para entrenar a pilotos novatos para el uso de los F-16. FAdeA Julio Manco, presidente de FAdeA consignó que “es un orgullo para la Argentina volver a contar con una aeronave de fabricación nacional luego de tantos años”. En este sentido, señaló: “Este avión es una muestra concreta de lo que somos capaces de hacer. Incluso en tiempos difíciles, el talento y el compromiso de nuestra gente se materializa en logros reales. El IA-100B ya tiene declaraciones de interés de países como Paraguay y Uruguay, y tenemos conversaciones avanzadas con otros. La visión, la confianza y el apoyo del ex ministro de Defensa Luis Petri y del actual Ministro Teniente General Carlos Presti, y del propio presidente de la Nación, Javier Milei, han sido claves en estos dos últimos años para que este proyecto llegue a ser una realidad”.

El proyecto a largo plazo de FAdeA Este avión de entrenamiento resultó de una búsqueda de generar maquinaria que sirva a largo plazo para las Fuerzas Armadas y que trascendió a distintas gestiones, con un hito fundamental en 2024 que puso manos a la obra y retomó el proyecto para consolidar una oferta regional de entrenadores básicos y potenciar a la industria nacional en los mercados internacionales.

Avión IA-100B FAdeA La unidad servirá de entrenamiento civil y militar. FAdeA Bajo esta mirada, Manco destacó que “el IA-100B no es sólo un avión, es una plataforma completa que refleja el trabajo conjunto de equipos técnicos, de proveedores estratégicos y de una red productiva que se activa cada vez que se apuesta a la industria argentina”.