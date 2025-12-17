A1000 presentó su agenda 2026 y los desafíos que trae su vocación transformadora a Buenos Aires

Con charlas, paneles y la presentación de su agenda 2026, A1000 realizó su cierre de año con un evento que reunió a referentes, ciudadanos y miembros de su comunidad para analizar el estado del debate público y proponer acciones concretas para la Ciudad de Buenos Aires .

La organización A1000 llevó adelante su encuentro de cierre de año en la Ciudad de Buenos Aires , donde compartió un balance de gestión, expuso diagnósticos sobre los problemas urbanos y presentó las líneas estratégicas que guiarán su trabajo durante el próximo año. El eje central de la jornada fue la presentación de la agenda 2026, pensada como una hoja de ruta para transformar ideas ciudadanas en iniciativas con impacto real.

Fundada por Emmanuel Ferrario , quien se desempeña como director ejecutivo, A1000 se define como una plataforma orientada a acompañar, conectar y potenciar proyectos ciudadanos. Su propuesta se basa en un modelo de participación que articula comunidad, conocimiento y acción, con foco en los desafíos estructurales de la Ciudad de Buenos Aires .

A1000 es un programa que explotar la vocación transformadora para diseñar respuestas concretas a desafíos de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la apertura del evento, Ferrario compartió una lectura crítica sobre el estado actual del debate público, la política y los mecanismos tradicionales de representación. En ese marco, planteó que A1000 surge como respuesta a una crisis más amplia, marcada por la distancia entre los gobiernos y las demandas de la ciudadanía.

“En medio de una crisis de representación, con gobiernos que no dan respuesta y liderazgos desconectados, A1000 surge para que los ciudadanos que hoy tienen ideas y ganas de participar puedan construir la Ciudad que quieren”, afirmó Ferrario ante los asistentes.

En su intervención, el director ejecutivo repasó además los principales hitos alcanzados por la organización a lo largo de 2025. Según detalló, A1000 logró llegar a más de 800.000 personas, con actividades en más de 20 barrios porteños, combinando acciones territoriales, encuentros abiertos y propuestas de innovación urbana.

Proyectos ciudadanos y presencia en el espacio público

Entre las iniciativas destacadas se mencionó el desarrollo y cierre de Proyecto 0, una convocatoria que reunió a más de 1.000 personas con el objetivo de diseñar soluciones prácticas para problemáticas concretas de la Ciudad. La experiencia funcionó como un laboratorio ciudadano, donde vecinos y especialistas trabajaron en conjunto para generar propuestas escalables.

También se resaltaron diferentes intervenciones urbanas realizadas en el espacio público, como la instalación itinerante que simulaba un baño público en zonas céntricas y espacios de alta circulación. Estas acciones buscaron visibilizar déficits de infraestructura urbana y promover el debate desde una lógica accesible para la ciudadanía.

La voz de los ciudadanos

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la participación de integrantes de la comunidad A1000, quienes expusieron problemáticas específicas que aún no encuentran respuestas integrales en la Ciudad de Buenos Aires. Ailén Remelsky, de Girl Up, abordó el impacto de la cultura urbana y la necesidad de políticas de cuidado. Adrián Sánchez Romero, docente y promotor del uso de la bicicleta, reflexionó sobre el cambio cultural en el transporte y los desafíos pendientes en infraestructura ciclista.

Mariano Pesole, vecino de Saavedra y finalista de Proyecto 0, se refirió a la crisis de identidad barrial y su vínculo con la experiencia cotidiana de las familias. Por su parte, Iván Davidovich expuso sobre comunicación alternativa y aumentativa, y repasó el proceso que permitió la aprobación de una ley en la Ciudad con el acompañamiento de Ferrario.

Paneles y agenda para 2026

A lo largo de la jornada se desarrollaron tres paneles temáticos. Carlos Pagni analizó los nuevos modelos de participación en contextos de desconfianza social. Sebastián Ceria y Darío Judzik debatieron sobre el futuro del trabajo y el impacto de la tecnología. Bernarda “Berni” Cella y Delfina Ferro se enfocaron en la movilización de comunidades, tanto en entornos digitales como presenciales. La moderación estuvo a cargo de Milagros Hadad.

El cierre del evento estuvo dedicado a la presentación de las tres líneas de trabajo de A1000 para 2026: quienes aman la Ciudad, quienes piensan la Ciudad y quienes hacen la Ciudad. Bajo el lema “Amar, pensar y hacer la Ciudad”, la organización reafirmó su rol como espacio de encuentro entre ciudadanía, ideas y acción.