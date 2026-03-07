Desde las 9.30 se realiza el tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) en el Hotel Hyatt, como parte de la agenda de Vendimia.

Desayuno de la Coviar: continúa la agenda vendimial con presencia empresarial y política

El tradicional Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) se realiza este sábado desde las 9.30 en el Hotel Hyatt, como uno de los puntos fuertes de la agenda habitual de la semana de la Vendimia.

El evento es el que más presencia empresarial y política reúne y, en los discursos de los referentes, se plantean las directrices para la actividad y el apoyo o el rechazo a las políticas que se impulsan desde el gobierno local y nacional.

Sin embargo y por la coincidencia con la la "Argentina Week" en Estados Unidos, gran parte de la plana mayor de la dirigencia nacional no estará presente en ninguna de las jornadas vendimiales.

Las figuras más relevantes serán la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien confirmó su participación en el Desayuno. Otros visitantes, como los hermanos Martín y Eduardo "Lule" Menem, llegarán a Mendoza pero para el Almuerzo de Bodegas de Argentina.

Asimismo, serán de la partida el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y el secretario de Turismo, Daniel Scioli. También habra legisladores nacionales del radicalismo, el PRO y La Libertad Avanza.