La inflación de noviembre se acelera al 2,5% mensual, por encima de las expectativas del mercado

Con una inflación interanual del 27,9%, los precios núcleo y regulados impulsaron el aumento, mientras que los bonos CER registraron ganancias tras el dato.

La inflación de noviembre fue del 2,5% mensual, por encima del 2,3% de octubre y del 2,1% de septiembre, superando las expectativas de consenso (Bloomberg: 2,3%), aunque en línea con nuestra propia proyección. La inflación interanual se desaceleró al 27,9%.

Los precios núcleo se aceleraron al 2,6% (desde 2,3%), reflejando especialmente el aumento en los alimentos. Los precios regulados también subieron más rápido, alcanzando el 2,9% (desde 2,6%), impulsados por incrementos en combustibles y servicios públicos. En cambio, los precios estacionales se moderaron al 0,4%.

Los precios núcleo se aceleraron al 2,6% (desde 2,3%) Reacción del mercado Tras el dato de inflación del 2,5% (en línea con nuestra estimación), la curva a tasa fija cayó en los tramos corto y medio, mientras que algunos bonos de mayor plazo mostraron subas marginales. A diferencia de meses anteriores, esta vez el dato sorprendió al alza y el mercado reaccionó. Mientras tanto, los bonos CER extendieron las ganancias previas, con los tramos corto y medio mostrando mejor desempeño.

Perspectivas Nuestras estimaciones preliminares para la inflación de diciembre se ubican en 2,3%, con riesgos inclinados al alza debido a mayores aumentos en precios regulados y alimentos.