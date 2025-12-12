Consumo: la compra del "súper" se encareció más en el norte del país

En noviembre, el costo de la compra mensual de alimentos y bebidas de supermercado para una familia tipo que releva la consultora Analytica (“changuito federal”) tuvo mayores subas en provincias del norte como Formosa (3,3%), Santiago del Estero (3,2%), Salta (3,1%), Misiones (3,1%) y Jujuy (3,1%), junto con Entre Ríos (3,2%).

Por su parte, los incrementos más moderados se registraron en las provincias patagónicas como Santa Cruz (1,9%), Chubut (1,9%), Neuquén (1,8%) y Tierra del Fuego (1,8%), además de CABA (1,8%). Cabe señalar que las provincias del sur tuvieron los mayores aumentos en octubre. En el caso de Mendoza la variación fue del 3%.

Al analizar el interior de la canasta, se destaca el aumento en carnes como la picada común entre el 7% y 11% y la hamburguesa que presentó subas generalizadas entre el 4% y 6%, a excepción de Chubut (7,5%), Entre Ríos (3,4%), La Pampa (2,8%) y Neuquén (3,3%).

En el caso de las galletitas de agua se registró una leve reducción del precio en 15 provincias, mientras que en el resto se mantuvo invariante. Las mayores caídas se registraron en Catamarca (-3,5%) y Tucumán (-1,7%).

Por otro lado, el relevamiento de Analytica destaca que el precio de la docena de huevos se mantuvo invariante en la mayoría de las provincias a excepción de Chubut (2,9%), Santiago del Estero (1,0%) y Tucumán (1,0%).

Los fríos números

De esta manera el “changuito” más costoso se encuentra en Santa cruz ($851.133), seguido por otras provincias patagónicas como Chubut ($843.448), Tierra del Fuego ($838.037), Río Negro ($829.590) y Neuquén ($815.995). Mientras que la compra más económica es dio en CABA ($772.386), el interior de Buenos Aires ($769.883) y Misiones ($769.063). En el caso de Mendoza ascendió a $784.970, de modo que desde julio pasado acumula una suba de más del 10,5%.

“Comparando los valores de la canasta respecto al 31 de octubre, los mayores aumentos absolutos se dieron en Formosa ($29.050), San Luis ($28.674) y Santiago del Estero (28.674). Por otro lado, las provincias con las subas más bajas en pesos fueron San Juan ($11.962), interior de Buenos Aires (+$10.854) y Entre Ríos (+$10.742)”, señala el informe.

Además, destaca que se registró una reducción de $2.805 en la canasta de La Pampa al comparar con el último día del mes pasado.

Dispersión de precios

Según la lectura de la consultora, entre las posibles causas en la dispersión de precios está la diferencia en el costo de vida generalizado entre regiones ya que, por ejemplo, la Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, coinciden con ser la región con salarios más elevados.

En tal sentido, se destaca Santa Cruz con la canasta más costosa y es el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén. Esto implica que los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas.

Así, la ponderación promedio en la región patagónica del costo de la canasta por sobre dos salarios privados registrados promedio es de 15,5%.

Esta situación contrasta con el caso del NEA, que tiene precios más económicos y los salarios también están un nivel más abajo, pero el resultado es peor, ya que el costo del changuito representa el 29,1% de la suma de dos salarios promedio del sector privado registrado.

“Un resultado en línea con la Encuesta Nacional de los Hogares realizada en 2017/18 donde se registró que la proporción de gasto que destinan los hogares al consumo de alimentos y bebidas es mayor en las provincias del norte”.

Con relación a la metodología del estudio, vale señalar que la canasta Analytica es una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, diseñada para reflejar una compra mensual típica de una familia compuesta por dos adultos y dos menores.

Para garantizar la comparabilidad entre provincias, los productos incluidos mantienen la misma marca y cantidad por empaque. O sea, para todas las provincias se toma el mismo producto idéntico (marca, cantidad por empaque), y la selección de los productos se basó en considerar consumos básicos y representativos.

Changuito federal

Las cantidades seleccionadas corresponden a consumos mensuales y vale destacar que el peso de las compras en supermercados es más representativo en algunas regiones que en otras.

La evolución del mapa del “changuito federal” muestra que cinco meses atrás la compra mensual más costosa era en Santa Cruz ($769.319), seguida por otras provincias patagónicas como Chubut ($759.467), Tierra del Fuego ($751.937) y Río Negro ($742.188), mientras que las provincias con la compra más económica eran Formosa ($693.746), Chaco ($693.219) y Misiones ($691.579).

En ese momento, los mayores aumentos se dieron en Catamarca (+$34.000), Corrientes (+$29.927), Jujuy (+$28.213) y La Rioja (+$23.139), mientras que las provincias con menores aumentos fueron las patagónicas Tierra del Fuego (+$8.631), Neuquén (+$6.422), Río Negro (+$5.404) y Santa Cruz (+$4.997).