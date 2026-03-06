Las impactantes imágenes de la costanera de Villa Carlos Paz bajo el agua

Las fuertes lluvias registradas durante todo el verano, pero especialmente en la última semana en las sierras de Córdoba, provocaron una importante crecida del lago San Roque , cuyo nivel superó el vertedero y generó anegamientos en algunos sectores de la Costanera de Villa Carlos Paz .

Durante la madrugada y la mañana de este viernes, el agua llegó a distintos puntos del paseo costero, aunque la situación comenzó a estabilizarse cuando cesaron las precipitaciones. Sin embargo, varios sectores de la costanera fueron vallados y cortados para el tránsito por el avance del lago.

De acuerdo con datos oficiales, el embalse alcanzó una cota de 36,50 metros, es decir, alrededor de un metro por encima del nivel del vertedero, tras el ingreso de un enorme volumen de agua producto de las tormentas que afectaron a la cuenca en pocas horas.

El secretario de Infraestructura Hídrica de Córdoba, Edgar Castelló , explicó al medio local Carlos Paz Vivo! que el lago recibió 40 hectómetros cúbicos de agua, una cifra que representa casi una cuarta parte de la capacidad total del embalse, estimada en 180 hectómetros cúbicos.

“El dique tiene actualmente todos sus órganos de evacuación funcionando al 100%”, detalló el funcionario. Estas maniobras incluyen la apertura de ambas válvulas y el funcionamiento del embudo para regular el nivel del lago y evitar consecuencias mayores aguas abajo.

selfie point Foto Carlos Paz Vivo

La medida forma parte del sistema de gestión hídrica que busca mantener el equilibrio entre distintos puntos de la provincia. Según explicó Castelló, el objetivo es evitar inundaciones en la ciudad de Córdoba, aunque al mismo tiempo se procura reducir el impacto que la crecida pueda generar en Villa Carlos Paz, donde el avance del agua fue visible durante la mañana de este viernes.

Costanera inundada en Villa Carlos Paz

Como consecuencia de la suba del nivel del lago, algunos sectores puntuales de la Costanera quedaron temporalmente bajo agua y se dispusieron cortes preventivos. Sin embargo, desde el Gobierno provincial señalaron que no se registraron daños significativos pese a la magnitud del fenómeno.

lago san roque lleno

La apertura de las válvulas también permitió observar nuevamente uno de los fenómenos más conocidos del dique San Roque: la llamada “cola de la novia”, el salto de agua que se forma al caer por el paredón del embalse y que suele convertirse en un atractivo para turistas y vecinos.

A pesar de la leve mejora del tiempo, las autoridades mantienen un monitoreo permanente. Los especialistas advirtieron que las cuencas se encuentran saturadas, por lo que cualquier nueva lluvia podría generar ingresos rápidos de agua al lago.

En ese contexto, los organismos hídricos continúan siguiendo los pronósticos, minuto a minuto, mientras el sistema de evacuación del dique trabaja para desagotar el excedente y estabilizar el nivel del embalse de cara a los próximos días.