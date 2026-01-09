Abrieron una válvula del Dique San Roque y turistas disfrutaron de la "cola de novia"

Por las lluvias y las crecientes de los ríos, el Gobierno de Córdoba abrió una válvula del Dique San Roque. Así lució la primera “cola de novia” de 2026.

Fotos: Carlos Paz Vivo!

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas y el aumento del caudal de los ríos que alimentan el lago San Roque derivaron en una postal clásica para Córdoba: este viernes se habilitó una de las válvulas del dique y se podrá observar nuevamente la tradicional “cola de novia”.

La medida fue confirmada por la Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia, que explicó que la decisión responde a las crecientes generadas en cursos de agua clave como los ríos San Antonio y Cosquín, principales aportantes del lago.

La apertura del sistema se realizó luego de las 15.30, momento en el que los turistas lograron retratar el característico chorro de agua que desciende por el paredón del dique, un espectáculo que suele atraer a muchos curiosos.

cola de novia 2026 Foto Carlos Paz Vivo! El manejo de los niveles del lago San Roque Se trata, además, de la primera “cola de novia” del año 2026. Desde el organismo provincial indicaron que la maniobra forma parte del manejo habitual del embalse ante el incremento del nivel del lago y busca garantizar la seguridad de la estructura y el adecuado escurrimiento del agua acumulada.

Cabe destacar que este viernes y tras las copiosas lluvias del jueves y la madrugada del viernes, ingresó una creciente de más de 4 metros en el río San Antonio de Villa Carlos Paz. Esto hizo que el nivel del lago San Roque se incrementara unos 2 metros y quedara con un nivel de 35.61 metros, es decir unos 31 centímetros por encima del clásico embudo del dique.