Pronóstico en Mendoza: calor, nubosidad y posibles tormentas este sábado

El pronóstico en Mendoza anticipa calor, nubosidad variable y posibles tormentas aisladas durante el fin de semana.

El pronóstico del tiempo en Mendoza marca una máxima de 32°C este sábado.

El pronóstico del tiempo para este sábado 10 de enero anticipa una jornada calurosa e inestable en Mendoza, con nubosidad variable y la probabilidad de tormentas aisladas hacia el final del día, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana y la tarde se espera cielo parcialmente nublado, con un marcado ascenso de la temperatura. La máxima alcanzará los 32°C, mientras que la mínima será de 18°C, condiciones típicas del verano mendocino. Los vientos serán leves y soplarán principalmente desde el sector noreste.

Inestabilidad hacia la noche Con el correr de las horas, el pronóstico indica un aumento de la inestabilidad hacia la noche, con chances de tormentas aisladas que podrían desarrollarse en distintos puntos del Gran Mendoza y zonas cercanas. Si bien no se esperan fenómenos generalizados, se recomienda precaución ante posibles ráfagas o chaparrones breves.

En zona cordillerana, el día se presentará parcialmente nublado, sin alertas relevantes y con condiciones relativamente estables, aunque también influenciadas por el ingreso de nubosidad.