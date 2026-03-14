Pronóstico trimestral|
Tras un verano lluvioso, el SMN difundió cómo estará el tiempo en el otoño 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico trimestral para otoño con estimaciones sobre lluvias y temperaturas hasta mayo de 2026.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico climático trimestral para el período marzo-abril-mayo de 2026, que anticipa lluvias dentro de los valores normales en gran parte del país y temperaturas que, en varias regiones, podrían ubicarse por encima del promedio histórico.
Según el informe, las precipitaciones tendrían mayor probabilidad de ubicarse dentro de los niveles habituales en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, Buenos Aires, el Litoral y sectores del norte argentino como Chaco, Formosa y Santiago del Estero. En tanto, en el noroeste del país y el sur patagónico se esperan lluvias superiores a lo normal durante este otoño.
En contraste, el pronóstico indica probabilidades de precipitaciones normales o por debajo de lo habitual en Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, el oeste de Santa Fe y el sur de Santiago del Estero.
Pronóstico del SMN en temperaturas
Respecto de la temperatura, el SMN prevé registros superiores a los normales en el sur de la Patagonia, el noroeste argentino y también en provincias del centro como Córdoba y Santiago del Estero, además del oeste de Santa Fe, Chaco y Formosa.
Para el resto del territorio —incluyendo Cuyo, La Pampa, Buenos Aires, el Litoral y sectores de la Patagonia— la tendencia marca valores normales o levemente superiores al promedio.
El organismo aclaró que se trata de una previsión basada en promedios del trimestre, por lo que no descarta eventos meteorológicos puntuales como tormentas intensas, olas de calor o irrupciones de aire frío.