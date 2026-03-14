Tras un verano lluvioso, el SMN difundió cómo estará el tiempo en el otoño 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico trimestral para otoño con estimaciones sobre lluvias y temperaturas hasta mayo de 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico trimestral para otoño con estimaciones sobre lluvias y temperaturas hasta mayo de 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico climático trimestral para el período marzo-abril-mayo de 2026, que anticipa lluvias dentro de los valores normales en gran parte del país y temperaturas que, en varias regiones, podrían ubicarse por encima del promedio histórico.

Según el informe, las precipitaciones tendrían mayor probabilidad de ubicarse dentro de los niveles habituales en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, Buenos Aires, el Litoral y sectores del norte argentino como Chaco, Formosa y Santiago del Estero. En tanto, en el noroeste del país y el sur patagónico se esperan lluvias superiores a lo normal durante este otoño.

En contraste, el pronóstico indica probabilidades de precipitaciones normales o por debajo de lo habitual en Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, el oeste de Santa Fe y el sur de Santiago del Estero.

pronóstico de precipitaciones Pronóstico del SMN en temperaturas Respecto de la temperatura, el SMN prevé registros superiores a los normales en el sur de la Patagonia, el noroeste argentino y también en provincias del centro como Córdoba y Santiago del Estero, además del oeste de Santa Fe, Chaco y Formosa.

Para el resto del territorio —incluyendo Cuyo, La Pampa, Buenos Aires, el Litoral y sectores de la Patagonia— la tendencia marca valores normales o levemente superiores al promedio.