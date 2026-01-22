La pista de patinaje sobre hielo volvió a Villa Carlos Paz y ya es una atracción permanente

Por segundo año consecutivo, la pista de patinaje sobre hielo del complejo Opera Fun vuelve a convertirse en una de las propuestas más originales y convocantes de Villa Carlos Paz . Luego del fuerte impacto que tuvo en la temporada pasada —cuando funcionó como experiencia piloto y generó verdadero furor entre turistas y vecinos—, el emprendimiento regresó este verano con novedades.

Entre los anuncios realizados en el acto de corte de cinta este jueves, se hizo hincapié en un paso clave: la pista de hielo pasará a formar parte estable de la oferta turística y recreativa de la ciudad cordobesa durante todo el año.

El antecedente inmediato fue contundente. El 4 de enero de 2025, en plena temporada alta, la pista abrió al público y rápidamente se transformó en uno de los grandes atractivos del verano de Carlos Paz, que no contaba con una pista de hielo desde hacía más de dos décadas.

Ese éxito inicial fue el punto de partida para esta segunda etapa. “Volvió y esta vez para quedarse”, resumió Ignacio Albarracín, gerente comercial de Opera Fun. “Ya inauguramos, la pista está funcionando y ahora tiene identidad propia, incluso con mascota. Es algo que empezamos a trabajar cuando probamos el emprendimiento en Córdoba capital y que hoy queremos consolidar como un sello permanente”, explicó.

La pista funciona de lunes a lunes. De domingo a jueves abre de 12 a 22, mientras que los viernes y sábados extiende su horario hasta la medianoche. Los turnos son de una hora, con ingresos disponibles hasta las 21 o las 23 según el día, y el valor de la entrada es de 15 mil pesos por persona desde los 3 años. El tiempo efectivo de patinaje es de 45 minutos y se anticipa que a lo largo del año se sumarán promociones especiales y beneficios para distintos públicos.

Desde el Grupo Proaco, su CEO Lucas Salim destacó que esta segunda temporada marca un antes y un después para la actividad. “El primer año fue una prueba de verano y fue tan exitosa que nos permitió dar este salto. Por primera vez, fuera de Bariloche, una ciudad del interior va a tener una pista de hielo fija”, señaló.

Además, remarcó que esta condición permanente abre la puerta a un uso más amplio: “Ya no es solo un juego o una atracción turística; desde marzo empiezan las escuelas de patín, y el hielo pasa a ser también deporte en Córdoba”.

pista de patinaje

La consolidación de la pista también permitió reorganizar y potenciar el predio del Opera Fun. Salim detalló que el espacio suma nuevas propuestas gastronómicas —con cafeterías, hamburgueserías y pizzerías—, más juegos infantiles y servicios como estacionamiento propio, transformándose en un polo de entretenimiento para todas las edades y para todo el año.

Acompañamiento municipal

El proyecto cuenta además con el acompañamiento del Municipio. El secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, Sebastián Boldrini, subrayó que la pista ya no es solo un atractivo turístico, sino también un contenido social para la ciudad. “Se logró un contrato por más de dos años, lo que permite que los vecinos, las escuelas y los contingentes estudiantiles puedan acceder a una actividad que antes no existía de manera permanente”, indicó.

Boldrini enmarcó la iniciativa dentro de un cambio más amplio en la ciudad. “Carlos Paz fue modificando su perfil. Hoy ofrece cines, shopping y ahora una pista de hielo estable, evitando que el turista tenga que irse a Córdoba capital para buscar ese tipo de propuestas. Además, es clave para los días de lluvia, frío o baja temperatura, cuando se necesitan alternativas bajo techo”, afirmó.

Así, en su segundo año de apuesta, la pista de patinaje sobre hielo se instala como una de las grandes novedades estructurales de la oferta turística de Villa Carlos Paz, con impacto tanto en el turismo como en la vida cotidiana de la ciudad.