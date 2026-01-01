Vuelve la pista de patinaje sobre hielo a Villa Carlos Paz: cuándo inaugura

"Fun sobre hielo" es la pista de patinaje de 324 m² que ofrecerá este verano el complejo Opera fun y que ampliará la oferta turística de Villa Carlos Paz.

Villa Carlos Paz suma una nueva atracción desde este verano que será única en Córdoba. El centro comercial Opera Fun anunció la reapertura de la única pista de patinaje sobre hielo real de la ciudad y de toda la provincia, una propuesta que funcionará los doce meses del año y que busca consolidarse como un nuevo ícono del entretenimiento local.

Bajo el nombre "Fun sobre hielo", la pista abrirá desde la primera semana de enero con una versión ampliada respecto a la temporada anterior. Tendrá 324 metros cuadrados de superficie de hielo, especialmente diseñada para el uso recreativo, luego de la experiencia exitosa del último verano, cuando funcionó de manera estacional.

Ubicada en el primer piso del centro comercial, en la esquina de avenida San Martín y Moreno, la iniciativa refuerza el perfil del complejo como generador de experiencias diferenciales tanto para turistas como para vecinos de Carlos Paz.

“El objetivo es seguir ampliando la propuesta de Opera Fun con experiencias que sumen valor a la ciudad y acompañen tanto la temporada turística como la vida cotidiana”, explicó Ignacio Albarracín, gerente comercial de Retail en Proaco, empresa propietaria del centro comercial.

Nuevo atractivo en Villa Carlos Paz La pista estará habilitada desde los 3 años, con ingreso acompañado para niños de 3 a 6 y acceso individual a partir de los 7. No se requiere experiencia previa y contará con personal especializado, patines del talle 24 al 48, cascos y elementos de apoyo. Los turnos serán cada hora, con unos 40 minutos efectivos de patinaje.