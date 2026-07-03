Villa Carlos Paz presentó su temporada de invierno con una fuerte apuesta al turismo de pertenencia

"No vengas a Villa Carlos Paz ... a menos que estés listo para no querer irte nunca". Con esa frase cargada de ironía y apelando a la psicología inversa, la ciudad presentó oficialmente su nuevo spot y dio inicio a la Temporada de Invierno 2026 bajo un concepto que busca diferenciarla dentro del competitivo mercado nacional: el turismo de pertenencia.

La presentación reunió a representantes del sector público y privado, instituciones intermedias, cámaras empresariales, fuerzas de seguridad, prestadores turísticos y medios de comunicación locales y provinciales. El acto estuvo encabezado por el intendente Esteban Avilés y el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, quienes destacaron el trabajo conjunto realizado para consolidar un modelo de turismo sostenible, diversificar la oferta recreativa y fortalecer la actividad económica durante los meses de invierno.

La propuesta se resume en una frase: "Un vínculo para toda la vida". Más que un eslogan, la ciudad busca instalar la idea de que quien llega a Villa Carlos Paz no vive una experiencia pasajera sino que construye una relación emocional que se renueva visita tras visita y que, en muchos casos, termina convirtiendo al destino en un segundo hogar.

El nuevo spot turístico refleja precisamente esa idea. Lejos de las tradicionales postales promocionales, la pieza audiovisual elige mostrar escenas cotidianas y profundamente humanas: el amanecer sobre el lago San Roque, el panadero levantando las persianas cuando todavía no salió el sol, los barrios despertando lentamente, las familias compartiendo un asado, los productores regionales entregando orgullosos sus alfajores y artesanías y las generaciones que se cruzan cada tarde en la costanera.

También aparecen las charlas interminables después de la cena, las caminatas junto al lago, las noches de teatro y entretenimiento y, como telón de fondo permanente, el paisaje serrano que se convirtió en una de las imágenes más reconocibles del turismo argentino.

Turismo de pertenencia

La campaña comienza con una advertencia inesperada: "No vengas a Villa Carlos Paz". Sin embargo, apenas unos segundos después, el mensaje se transforma y revela su verdadero sentido: quien conoce la ciudad corre el riesgo de enamorarse de ella y no querer marcharse nunca más.

La estrategia comunicacional busca conectar especialmente con quienes crecieron visitando la villa junto a sus familias y hoy regresan acompañados por sus hijos o nietos. Es la construcción de una memoria colectiva y afectiva que atraviesa generaciones y que forma parte del ADN turístico de la ciudad.

Desde el municipio explicaron que el eje conceptual es el "turismo de pertenencia", una mirada que entiende al visitante no como un consumidor ocasional sino como alguien que construye una relación emocional y duradera con el destino.

"La calidad no es solamente un servicio sino una característica de nuestra gente", fue una de las ideas centrales que atravesó la presentación oficial de la temporada.

En ese sentido, el intendente Esteban Avilés destacó que la ciudad continúa apostando al trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para sostener la actividad turística durante todo el año.

"La construcción de un destino turístico moderno requiere innovación permanente y una mirada sostenible que preserve nuestros recursos naturales y fortalezca la identidad local", señalaron desde el municipio durante el lanzamiento.

La agenda invernal de Villa Carlos Paz

Por su parte, Sebastián Boldrini remarcó la importancia de diversificar la oferta y generar experiencias que permitan ampliar la estadía promedio de los visitantes.

La temporada llega además acompañada por una nutrida agenda de actividades deportivas, culturales, recreativas y gastronómicas distribuidas durante todo julio y pensadas tanto para turistas como para vecinos.

Entre las propuestas permanentes aparecen la Feria de Artesanos ubicada en Alem y Las Heras y también sobre la costanera y el Puente Centenario, además del Mercado de Microemprendedores y la Feria de Emprendedores instalada en la galería cultural del Puente Uruguay.

La naturaleza volverá a ocupar un lugar central en la programación con el ciclo "Aventura VCP", que incluirá trekking, senderismo urbano, caminatas guiadas y actividades deportivas en distintos sectores de la ciudad.

Los tradicionales ascensos nocturnos al cerro La Cruz serán nuevamente una de las experiencias más convocantes del invierno, permitiendo observar las luces de la ciudad y el valle desde uno de los miradores más emblemáticos de la región.

También habrá jornadas de observación astronómica y astroturismo en el Aula Ambiental, propuestas de avistaje de aves y recorridos vinculados al patrimonio arqueológico y cultural local.

La gastronomía tendrá un protagonismo especial con la Semana del Café de Especialidad, una iniciativa que reunirá a cafeterías y emprendimientos locales para ofrecer degustaciones, experiencias y actividades vinculadas al mundo del café.

En paralelo, el ciclo "Culturarte Winter" reunirá espectáculos de danza, música, teatro y muestras artísticas en el Auditorio Municipal, incluyendo presentaciones folklóricas, musicales inspirados en los clásicos del rock, conciertos inmersivos y propuestas para toda la familia.

El deporte también tendrá un espacio destacado con eventos de relevancia nacional e internacional como el Hockey Exchange Camp, el Campeonato Centro República de Judo, competencias de trekking y senderismo y la tercera edición del Carlos Paz Trail Running prevista para comienzos de agosto.

Cartelera teatral de invierno

La oferta se completa con espectáculos infantiles y propuestas pensadas especialmente para las vacaciones de invierno. La misma será la siguiente:

Teatro del Lago (Belgrano 81)

“Maldita felicidad” con Paola Krum, Pablo Echarri, Carlos Portaluppi e Inés Palombo. Dirección de Daniel Veronese. Viernes 24 de julio. 21:30 hs.

“Poder K Pop. Guerreras y demonios”. Espectáculo infantil. Jueves 16 de julio. 16 hs.

“Aventuras mineras”. Espectáculo infantil. Jueves 16 de julio. 18 hs.

“Sexo a gusto”. Espectáculo con La Bicho y la Dra. Bazán Quiroga. Sábado 18 de julio. 21:30 hs.

“Wendy, el musical”. Obra infantil. Miércoles 22 de julio. 18:30 hs.

Teatro Luxor (Av. Libertad 211)

“Gladiadoras K Pop Golden Power”. Espectáculo infantil. Lunes 6 de julio. 18 hs.

“Me verás volver”. Show de danza con Hernán Piquín y elenco. Jueves 9 al sábado 18 de julio. 21 hs.

“La Jenny. Cachicalientas Tour”, Show de stand up. Sábado 11 de Julio. 21:30 hs.

Teatro Libertad (Libertad 60)

“Camaleón Rojo” con Facundo Mazzei y elenco. Jueves 9 al domingo 12 de julio. 21 hs.

Teatro Holiday I (9 de Julio 53. Planta alta)

Noche de bandas tributo con “Uno entre mil” y “Lennyk”. Sábado 18 de julio. 22 hs.

Teatro Bar (General Paz 27)

“Que Cacho de show”. Espectáculo de humor con Cacho Buenaventura y elenco. Jueves a domingos. 22:30 hs.

“Una aventura mágica”. Espectáculo infantil. Viernes a domingos de julio. 20 hs.

Teatro del Sol I (General Paz 250)

“MartesChef”. Nuevo espectáculo humorístico musical con Gladys Florimonte y Marcelo Josset. Domingo 12, domingo 19, viernes 24, sábado 25, domingo 26, viernes 31 de julio y sábado 1º de agosto. 22 hs.

Espacio Africa (Orgaz 57)

“Viaje Jurásico”. Espectáculo infantil. Domingo 5 de julio al jueves 16 de julio. 20 hs.

“Cazadoras doradas”. Espectáculo infantil. Sábado 4 al sábado 18 de julio. 20 hs.

Con este lanzamiento, Villa Carlos Paz busca reafirmar una identidad construida: la de un destino que no se limita a ser visitado, sino que se vive, se comparte y se recuerda.