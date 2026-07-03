La crisis llegó a la Fiesta Provincial de la Nieve en Malargüe y este año será en una plaza

A contramano del discurso del gobierno nacional, los departamentos sienten la crisis económica y lo demuestran en acciones. Esta vez, la austeridad llegó a Malargüe que decidió hacer un cambio radical en la Fiesta Provincial de la Nieve : pasa de una celebración de gala a la Plaza San Martín.

La decisión de las autoridades de la Municipalidad de Malargüe responde directamente a temas económicos. Organizar una fiesta con figuras y bandas nacionales requiere un alto presupuesto que se hace casi imposible recuperar con la venta de 400 entradas, que es aproximadamente la capacidad del Polideportivo Malal-Hue donde realizaba tradicionalmente la celebración.

Intendentes y autoridades provinciales en la Fiesta Provincial de la Nieve.

“Es algo diferente este año a lo que estábamos acostumbrados. Invitamos a la comunidad y a los turistas para que nos acompañen y disfruten de una linda jornada”, dijo el director de Turismo de Malargüe, Daniel Von Zedtwitz, en un comunicado oficial.

El cambio es total: de una noche de gala en un salón cerrado la Fiesta Provincial de la Nieve pasa a una celebración diurna con entrada libre y gratuita en la plaza San Martín.

Este año la Fiesta Provincial de la Nieve será el sábado 4 de julio de 10 a 20 en la plaza San Martín. Durante toda la jornada habrá espectáculos en vivo, feria de artesanos, productos regionales y tradicionales, propuestas gastronómicas de invierno, food trucks, desfile de moda, sorteos, chocolate para los más pequeños y diversas actividades recreativas.

En la grilla figuran artistas locales como el Elenco Folklórico Municipal Charú, Grupo Alternativa, Grupo Ímpetu, Pipí Cucú Dúo Musical Provincial, Caro Muñoz, Seba Ferreira y otros músicos invitados.

"La Fiesta de la Nieve busca convertirse en un espacio de encuentro para residentes y visitantes, promoviendo la cultura, la música, la gastronomía y el trabajo de los emprendedores locales, en el marco de una de las celebraciones más representativas del invierno malargüino", comentaron desde la comuna.

Marley en la Fiesta Provincial de la Nieve en 2022. Archivo MDZ

Cómo era antes la celebración

Malargüe vivía la Fiesta Provincial de la Nieve como la apertura del calendario de invierno. Era la puerta de entrada de turistas y la prensa que vivían una noche única. En varias oportunidades la apertura fue un show de fuego, juegos de luces, danzas y las acrobacias que se llevaban los aplausos de los asistentes.

La cena de primer nivel era acompañada por espectáculos en vivo, un reconocido desfile y la elección de la Reina de la Nieve. Después la noche seguía con bandas en vivo. Por el escenario pasaron otros años: Ella es tan Cargosa, La Pleyer, Axel, La Konga.

Moria Casán en la Fiesta Provincial de la Nieve de 2012. Archivo MDZ

La fiesta también contaba con la presencia de figuras reconocidas de la pantalla nacional como Moria Casán, Marley y Nicolás "Tacho" Riera, influencers y periodistas que ponían en agenda el evento.