Marley, Nico Riera y La Konga, todas las perlitas de una Fiesta de la Nieve explosiva

Malargüe fue una verdadera fiesta. Tras dos años sin poder realizarse, debido a la pandemia, este sábado 25 de junio se celebró la Fiesta de la Nieve 2022 y contó con artistas de nivel internacional como Marley, Nicolás Riera y el grupo La Konga. En la nota todos los detalles de una gran noche.

La última celebración se realizó en 2019, este año nuevamente se pudo disfrutar de una velada con entradas agotadas. El evento comenzó a las 21 horas en el Polideportivo Malal-Hue y contó con la conducción de Stella López, locutora de Malargüe y Marley, Alejandro Wiebe. Entre los invitados también se encontró Nicolás "Tacho" Riera, el actor pasó unos días de esquí en el centro de nieve El Azufre y para cerrar su estadía en Mendoza estuvo presente en la cena.

El fin de semana pasado Marley estuvo con Mirko en El Azufre y contó a MDZ su experiencia y cómo fueron las primeras bajadas en esquí de su vida. "Mirko dice que El Azufre es otro país, no se quería ir. Hay mucha nieve, es ideal", dijo divertido.

Además contó que sus primeros pasos en el deporte no fueron muy amigables. "Esquiando con primos en Canadá me caí de la aerosilla, tenía 15 años. Me costó retomar, recién a los 30 años volví", comentó.

Al escenario de la Fiesta Provincial de La Nieve también se subió Axel, el cantante y compositor deleitó a todos los presentes con sus canciones. Al show se sumaron el conjunto de cumbia pop, “Rotos de Amor” y a nivel local, Hebert Vega y “Los Hermanos Becerra”.

Durante la cena hubo reconocimientos a quienes con gran esfuerzo llevan adelante la actividad del sector turístico y hotelero. Todos el público presente homenajeó a uno de los pioneros del esquí en Mendoza. Con aplausos y abrazos subió al escenario a recibir su reconocimiento Ernesto “Tito” Lowenstein, creador del Valle de Las Leñas.

Emotivo homenaje a Tito Lowenstein, pionero del esquí en Mendoza.

“El turismo es la actividad que reúne gente, que da futuro, da trabajo y da emoción”, expresó al recibir el reconocimiento.#FiestaProvincialdelaNieve@mdzol @mdz_radio @MuniMalargue pic.twitter.com/TwErXw7viS — Felicitas Oyhenart (@o_felicitas) June 26, 2022

"El turismo reúne gente, da trabajo, da futuro y da emoción", expresó al recibir su reconocimiento de manos de la ministra de Cultura y Turismo de Mendoza, Nora Vicario, el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda y Floridor González, presidente de la Asociación Malargüina de Turismo.

Reconocimiento a los tres centros de esquí de Malargüe.

Las Leñas ?

Real de Pehuenche uD83CuDFC2

El Azufre ?

Entregaron las distinciones la ministra de Turismo @noravicario, @Juanojeda84 y Floridor Gonzalez @mdz_radio @mdzol @MuniMalargue pic.twitter.com/sE7AOJYaJQ — Felicitas Oyhenart (@o_felicitas) June 26, 2022

Además, se invitó al escenario a parte del staff de los tres centros de esquí del departamento a recibir una distinción. Tanto Las Leñas, como Real de Pehuenche y el nuevo centro de esquí El Azufre recibieron el reconocimiento augurando una exitosa temporada de esquí 2022.

En la mitad de la noche fue el turno de Axel de subir al escenario. El Polideportivo Malal-Hue se encendió, los fanáticos del cantante corrieron hasta el escenario para acompañar de cerca al artista. El repertorio fue variado, contó con clásicos como "Te Voy a Amar", cantó temas inéditos y hasta rindió un homenaje a "Tonada de Otoño".

Esta gran fiesta tuvo su broche de oro, cerca de las 2, fue el turno del número más esperado por todos. El exitoso grupo de cuarteto “La Konga” le puso ritmo a la noche y durante alrededor de dos horas hizo bailar a todos con sus clásicos de siempre.

Durante una entrevista con MDZ, Pablo Tamagnini aseguró que aprovecharon la pandemia para trabajar muy duro e indicaron sentirse muy emocionados por la reacción que el público ha tenido en el encuentro.

Tamagnini también comentó que intentarán visitar los centros de esquí antes de dejar Mendoza.