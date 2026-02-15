Cómo funcionarán comercios y servicios de Mendoza durante los feriados de Carnaval

El fin de semana XL por Carnaval ya se siente en todo el país y Mendoza vuelve a posicionarse entre los destinos más elegidos. Ese movimiento turístico genera expectativas en el sector comercial, que apuesta a un repunte en las ventas durante los feriados del lunes 16 y martes 17 de febrero.

Desde la Cecitys (Cámara Empresaria de Comercio , Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza) confirmaron que la actividad en el microcentro no se paralizará. Por el contrario, más del 90% de los locales abrirán sus puertas, aunque con distintas modalidades de atención.

El relevamiento indica que una parte importante trabajará en su horario habitual, otro grupo atenderá solo media jornada y un porcentaje menor permanecerá cerrado. La decisión apunta a aprovechar el flujo de visitantes y también el movimiento previo al inicio de clases, que suele empujar las compras en esta época.

Según el comunicado oficial de la entidad empresaria, durante los dos días de feriado la actividad se desarrollará con normalidad en gran parte de la Ciudad. Nueve de cada diez locales del radio céntrico levantarán persianas, con esquemas adaptados a la demanda.

En detalle, el 55% optará por horario corrido o el esquema tradicional de mañana y tarde, mientras que un 35% atenderá solo media jornada, principalmente por la mañana. Solo un 9% decidió no abrir o aún no definió su modalidad.

El panorama es similar al registrado el año pasado, cuando Mendoza se ubicó entre las provincias con mayor ocupación turística durante estas fechas. Para los comerciantes, el impulso del turismo puede traducirse en mayor circulación en el centro y mejores números al cierre del fin de semana largo.

Cómo operarán los servicios en la Ciudad

Así funcionarán los servicios municipales durante el fin de semana largo de Carnaval – Prensa Ciudad tendrá un esquema especial de servicios que garantizará guardias en salud y limpieza. Prensa Ciudad de Mendoza

En paralelo, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza informó cómo funcionarán sus servicios entre el 14 y el 17 de febrero. El lunes y martes el edificio de Casa Central permanecerá cerrado y no habrá atención administrativa al público.

El Centro Emisor de Licencias y los Centros de Atención Municipal tampoco atenderán, aunque seguirá activa la línea 147 para emergencias. En materia de salud, los centros Padre Llorens, 367 Andino y el Área Salud CIC 2 estarán cerrados, mientras que el Centro de Salud Nº 300 Oñativia mantendrá guardia de enfermería las 24 horas.

En cuanto a espacios recreativos, el Parque Deportivo de Montaña y el circuito Pump Truck funcionarán con normalidad. El Parque Urbano abrirá sábado y domingo de 10 a 23, y lunes y martes de 10 a 22. En el área de cultura, el MMAMM y su anexo no abrirán durante los feriados, mientras que el MAF y la Casa de San Martín tendrán horarios especiales.

Respecto a la higiene, el sábado habrá limpieza normal sin recolección nocturna; domingo y lunes trabajarán con guardias y recolección nocturna habitual; y el martes habrá limpieza normal pero sin servicio nocturno. Además, permanecerán cerrados gimnasios municipales, municentros, jardines maternales, talleres sociales y el servicio de salud animal.

De esta manera, Mendoza encara el fin de semana largo con el centro activo y servicios esenciales garantizados. El movimiento turístico marcará el pulso de estos días, con comerciantes que buscan aprovechar cada oportunidad de venta.