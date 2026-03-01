Atención: nuevo corte de agua en varias zonas de Godoy Cruz
El corte en el suministro de agua afecta a distintos barrios del departamento de Godoy Cruz, según se indicó desde la empresa Aysam.
Un corte imprevisto de agua potable afecta este sábado a distintos barrios de Godoy Cruz, según se informó desde Aysam. La interrupción se debe a una falla en el sistema de bombeo, lo que obligó a suspender el normal abastecimiento en varias zonas del departamento.
De acuerdo al comunicado oficial, los barrios alcanzados por la medida son Los Barrancos, 4 de Julio y Nuestra Señora de los Milagros. En esos sectores, los vecinos comenzaron a reportar la falta de suministro durante la mañana.
Desde la empresa prestataria del servicio detallaron que el inconveniente se originó por un inconveniente técnico en el sistema de bombeo, situación que impactó de manera directa en la distribución habitual del recurso. Por este motivo, el servicio se encuentra interrumpido hasta tanto se logre normalizar el funcionamiento de las instalaciones.
Personal técnico ya trabaja en el lugar con el objetivo de resolver el problema en el menor tiempo posible. Si bien no se precisó un horario estimado de restitución, aseguraron que las tareas avanzan para restablecer el abastecimiento a la brevedad.
Recomendaciones a tener en cuenta ante un corte de agua
- Mantener una reserva de agua potable embotellada (2 litros por persona). Guardarla en recipientes limpios.
- Cuidar permanentemente la reserva de agua en el tanque domiciliario.
- Hacer uso responsable y solidario del agua potable.
- Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego en jardines.
- Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido las 24 hs, los 365 días del año.
- Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.