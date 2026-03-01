Atención: nuevo corte de agua en varias zonas de Godoy Cruz

El corte en el suministro de agua afecta a distintos barrios del departamento de Godoy Cruz, según se indicó desde la empresa Aysam.

El corte en el suministro de agua afecta a distintos barrios del departamento de Godoy Cruz, según se indicó desde la empresa Aysam.

Un corte imprevisto de agua potable afecta este sábado a distintos barrios de Godoy Cruz, según se informó desde Aysam. La interrupción se debe a una falla en el sistema de bombeo, lo que obligó a suspender el normal abastecimiento en varias zonas del departamento.

De acuerdo al comunicado oficial, los barrios alcanzados por la medida son Los Barrancos, 4 de Julio y Nuestra Señora de los Milagros. En esos sectores, los vecinos comenzaron a reportar la falta de suministro durante la mañana.

aguas mendocinas El corte en el suministro de agua afecta a distintos barrios del departamento de Godoy Cruz, según se indicó desde la empresa Aysam. Archivo Corte de agua en Godoy Cruz Desde la empresa prestataria del servicio detallaron que el inconveniente se originó por un inconveniente técnico en el sistema de bombeo, situación que impactó de manera directa en la distribución habitual del recurso. Por este motivo, el servicio se encuentra interrumpido hasta tanto se logre normalizar el funcionamiento de las instalaciones.

Personal técnico ya trabaja en el lugar con el objetivo de resolver el problema en el menor tiempo posible. Si bien no se precisó un horario estimado de restitución, aseguraron que las tareas avanzan para restablecer el abastecimiento a la brevedad.