Cuatro plantas que viven en agua y casi no requieren cuidado

Nadie lo esperaba: estas plantas crecen solo con agua y cambian tu casa. La forma más simple de tener un jardín dentro de casa.

Todo cambia con un vaso de agua. No hace falta tierra ni macetas. Muchas plantas crecen así, sin complicaciones. Esta forma es popular por su bajo costo y poco cuidado. Con recipientes simples, cualquier persona crea un rincón verde en casa, mejora el aire y suma un detalle natural sin tanto esfuerzo.

Plantas fáciles para cultivar en agua El pothos es uno de los más usados. Solo se corta un tallo con nudos y se deja en agua. En pocos días aparecen raíces. Crece con rapidez y resiste en interiores con luz suave. Es ideal para empezar sin experiencia.

agua La menta da resultados rápidos. Se toma un tallo fresco y se coloca en un vaso con agua limpia. En una semana ya hay raíces visibles. Luego se mantiene en la cocina y se usa en bebidas o comidas.

agua El romero requiere un poco más de tiempo. Se corta una rama joven y se coloca en agua sin sol directo. Las raíces tardan, pero el resultado compensa. Aporta aroma y sirve para muchas recetas.

agua El lucky bamboo es uno de los más elegidos en interiores. Vive solo en agua y no necesita tierra. Se coloca en un recipiente con piedras para sostenerlo. Se cambia el agua cada semana para mantenerlo en buen estado.