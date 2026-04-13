El impactante efecto del agua fría en tu estado de ánimo que pocos conocen

Lo que pasa en tu mente cuando te metes en agua fría te va a sorprender. Cinco minutos y tu ánimo cambia así de rápido.

Es real. El agua fría cambia cómo te sientes. Un estudio en Inglaterra encendió el interés al mostrar que una simple inmersión puede mejorar el ánimo en minutos. No hace falta mucho tiempo. Solo cinco minutos bastan para generar un cambio que sorprende incluso a los científicos que analizaron este fenómeno.

Agua fría y bienestar La investigación fue realizada con 121 estudiantes con síntomas de depresión leve. Se dividieron en cuatro grupos. Tres de ellos se sumergieron en agua de mar a 13,6 °C durante cinco, diez y veinte minutos. El cuarto grupo no tuvo contacto con agua fría y sirvió como referencia para comparar los resultados.

aguafria2 Los participantes completaron cuestionarios antes y después de cada sesión. Los resultados fueron claros. Hubo mejoras inmediatas en el estado de ánimo en todos los grupos que entraron al agua. No hubo diferencias relevantes entre quienes estuvieron más tiempo y quienes solo se sumergieron cinco minutos.

Esto llamó la atención de los investigadores. Más tiempo no significó más beneficio. El cambio emocional apareció rápido. Esto sugiere que el cuerpo reacciona de forma intensa desde el primer contacto con el frío. No hace falta prolongar la exposición para notar efectos positivos.