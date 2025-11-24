El Banco Nación confirmó el precio del dólar para el martes tras el feriado cambiario

El dólar oficial y el dólar blue no cotizan desde el viernes en el mercado cambiario. El Banco Nación ya pone la mira en el martes.

El dólar sigue marcando el pulso de la economía cotidiana. Este lunes no hubo cotización por el feriado que confluyó en un nuevo fin de semana largo para todos los argentinos y es por eso que todos los cañones están apuntando hacia la apertura del martes.

En el arranque de la rueda, alrededor de las 10 de la mañana, el dólar blue se negocia con una leve diferencia entre compra y venta. Quienes buscan desprenderse de billetes reciben $1.405 por cada dólar.

En la punta vendedora, el precio trepa a $1.425. Esa brecha es la que miran de cerca los operadores del mercado informal, pero también los pequeños ahorristas que se mueven de manera ocasional.

Aunque se trata de un segmento sin regulación directa, su cotización funciona como una especie de termómetro del nerviosismo financiero y de la percepción sobre el futuro de la economía.

dolares El valor del dólar hoy El precio del dólar oficial hoy Al mismo tiempo, el dólar oficial marca su propio camino. Este lunes, el tipo de cambio en bancos muestra un valor de $1.400 para la compra y $1.450 para la venta. La diferencia con el blue alimenta la famosa “brecha cambiaria”, que es seguida de cerca por empresas, importadores y analistas.