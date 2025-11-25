Mostaza busca personal en Mendoza: oportunidad de trabajo

Mostaza abrió una nueva búsqueda de trabajo en Mendoza y busca personal administrativo para sumar a sus locales en plena expansión.

Mostaza, una de las cadenas de fast food más conocidas del país, lanzó una nueva búsqueda laboral en Mendoza y busca sumar un administrativo o administrativa de locales. La empresa continúa su expansión y ofrece una oportunidad de trabajo ideal para quienes buscan dar un paso laboral dentro del sector gastronómico.

Qué perfil busca Mostaza La compañía informó que el puesto es presencial y de jornada completa, destinado a brindar soporte administrativo a los locales de Mendoza. Entre las tareas principales se incluyen la ejecución de procesos administrativos, control de gastos e ingresos, asistencia al gerente de zona y participación en los inventarios mensuales.

El candidato ideal es un estudiante de Contador Público o Licenciatura en Administración, con al menos dos años de experiencia en tareas administrativas, preferentemente en gastronomía o rubros similares. Además, se valoran la proactividad, la buena comunicación y la capacidad de adaptación a entornos dinámicos. Es requisito excluyente residir en Mendoza.

La cadena de fast food continúa en expansión y busca reforzar su equipo de trabajo. Foto: Pixabay Beneficios y cómo postularse Mostaza ofrece medicina prepaga para el empleado y su grupo familiar, almuerzo cubierto por la empresa, descuentos en distintos rubros mediante una plataforma digital y posibilidades reales de crecimiento interno.