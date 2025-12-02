Tragedia en la General Paz: un hombre remolcaba un auto, se cortó la linga y murió

Un hombre murió y una mujer resultó herida en la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Chávez, en Liniers, luego de que la linga que unía a un Ford Fiesta remolcado por un Volkswagen Gol se cortara.

Un trágico accidente ocurrió en la colectora de la avenida General Paz, en el cruce con la calle Chávez, en el barrio porteño de Liniers, en sentido hacia el Riachuelo. Según informaron fuentes oficiales, un hombre murió y una mujer resultó herida luego de que una linga de remolque se cortara, desencadenando una serie de colisiones.

El episodio comenzó cuando un Ford Fiesta, que estaba siendo remolcado por un Volkswagen Gol, sufrió la rotura de la linga que unía a ambos vehículos. Ante la situación, los ocupantes descendieron sobre la colectora para revisar el desperfecto. Sin embargo, en ese momento se produjo un choque múltiple que involucró a otros tres autos: una Volkswagen Amarok blanca, un Renault Logan gris y un Fiat Palio gris.

Durante el impacto en cadena, uno de los hombres que se había bajado de su vehículo fue atropellado. El SAME confirmó que la víctima, un hombre adulto, falleció tras ser trasladado al hospital.

Por su parte, una mujer adulta que también descendió de los vehículos recibió asistencia médica en el lugar, aunque no requirió traslado. En la zona trabajaron personal policial, bomberos y servicios de emergencia para ordenar el tránsito y asistir a los involucrados.