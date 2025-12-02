Presenta:

Un temblor se sintió con fuerza en Mendoza

Un temblor se sintió con fuerza el martes a la noche en Mendoza. Tuvo una magnitud de 5 grados en la escala Richter.

Los expertos opinaron acerca del uso de la palabra terremoto y sismo o temblor Foto: Archivo
Un temblor se sintió con fuerza el martes a la noche, pasadas las 20.30, en Mendoza. El sismo tuvo una magnitud de 5 grados en la escala Richter y se produjo a una profundidad de 10 kilómetros.

De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el epicentro del sismo se ubicó en el límite entre Mendoza y San Juan.

La información oficial indica que el temblor tuvo su epicentro 61 km al Norte de Mendoza; 95 km al Sur de San Juan; y 46 km al Suroeste de Media Agua, en el límite con la vecina provincia.

