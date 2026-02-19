Una ola de arrestos por el asesinato de un joven nacionalista aumenta la presión sobre la extrema izquierda en Francia

Once personas han sido detenidas por las autoridades francesas que investigan la muerte de un activista estudiantil de extrema derecha a manos de presuntos militantes de la izquierda radical en Lyon.

Quentin Deranque, de 23 años, sufrió una lesión cerebral mortal al ser golpeado y pateado durante una manifestación el pasado jueves 12 de febrero a las afueras de una conferencia impartida por Rima Hassan, diputada del Parlamento Europeo por el partido de extrema izquierda La Francia insumisa (LFI, por sus siglas en francés).

Los vídeos del fatal enfrentamiento se difundieron ampliamente en las redes sociales. Hassan y otros miembros de LFI han condenado el ataque.

La ​​ola de arrestos, que continuó este miércoles, incluye a Jacques-Elie Favrot, un asesor parlamentario del dirigente de LFI Raphaël Arnault.

Arnault declaró que Favrot suspendió todo su trabajo en el parlamento y que su contrato fue rescindido.

Incluso antes de su arresto, el abogado de Favrot declaró que este negó formalmente su responsabilidad por la muerte del activista y que no pudo continuar con sus funciones debido a las amenazas de muerte.

Aunque el líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, ha intentado distanciar al partido de la muerte violenta de Deranque, la formación ha sido atacada por rivales de todo el espectro político, a menos de un mes de unas elecciones municipales clave en Francia.

Reuters Los legisladores franceses guardaron un minuto de silencio en homenaje a Deranque.

La portavoz del gobierno, Maud Bregeon, ha instado al partido a suspender a Arnault de su grupo parlamentario debido a los vínculos del diputado con la Joven Guardia Antifascista, a la que se atribuye la violencia ocurrida cerca de la Universidad de Sciences Po en Lyon.

El clima político es febril antes de las elecciones de marzo, consideradas la última prueba de la opinión pública antes de las elecciones presidenciales del próximo año.

En el último mes, el gobierno minoritario del centrista Sébastien Lecornu tuvo que sobrevivir a dos mociones de censura para sacar adelante el presupuesto de este año.

AFP El ataque ocurrido el 12 de febrero tuvo lugar a poca distancia de la Universidad Sciences Po de Lyon.

El coordinador del partido LFI, Manuel Bompard, anunció este miércoles que la sede parisina del partido fue evacuada brevemente debido a una amenaza de bomba, y acusó a un amplio sector de la clase política y mediática de publicar declaraciones falsas y difamatorias durante días.

"Exijo el fin de esta explotación absolutamente despreciable de la tragedia ocurrida el jueves por la noche en Lyon, de la que La Francia Insumisa no tiene ninguna responsabilidad", declaró a la prensa. "Este clima debería preocupar a todos".

Acusaciones y pactos políticos

Getty Images Un cartel que dice "Quentin asesinado por la milicia de Mélenchon" se exhibe en una escalera durante una ceremonia de homenaje en una manifestación en apoyo del simpatizante de extrema derecha Quentin Debranque, en Nantes, en el occidente de Francia.

Videos grabados en el lugar donde ocurrió el suceso muestran a tres personas tendidas en el suelo que son atacadas por un grupo más grande de personas que estaban encapuchadas.

Némésis, un grupo feminista antiinmigración, afirmó que Deranque se encontraba fuera del recinto donde se celebraba la conferencia para proteger a sus miembros.

Némésis ha culpado del ataque a la Joven Guardia -un colectivo antifascista-, algo que ese grupo niega.

El martes se guardó un minuto de silencio en la Asamblea Nacional por el joven activista, y los políticos se alinearon para criticar al líder de la izquierda radical y a sus colegas.

Jordan Bardella, del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, afirmó que Mélenchon tiene "responsabilidad moral y política" por lo sucedido, e incluso el exdiputado de LFI Alexis Corbière instó al partido a hacer un balance político de lo sucedido.

Sébastien Lecornu afirmó que, "sin socavar la presunción de inocencia", LFI debe "purificar" sus declaraciones, ideas y filas rápidamente.

Mélenchon contraatacó, afirmando que se niega a recibir lecciones de Lecornu.

Reuters Jordan Bardella, del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, fue muy crítico con el partido de extrema izquierda La Francia Insumisa.

Sin embargo, figuras más moderadas de la izquierda, como el expresidente socialista François Hollande, han acusado a LFI de ser responsable de degradar el tono de la política francesa.

"Está claro que no puede haber alianza en las elecciones municipales entre los socialistas o los partidos reformistas de izquierda y LFI en la segunda vuelta", declaró Hollande el miércoles. "La relación ha terminado".

Hollande afirmó que durante meses el partido se entregó a una especie de "deshumanización" del debate, por lo que no había espacio político entre la extrema izquierda y la extrema derecha.

La actuación de la policía también ha sido criticada, ya que se advirtió a las fuerzas locales de que el evento de Rima Hassan iba a tener lugar, pero la policía antidisturbios no se encontraba en el lugar en el momento del ataque mortal.

La muerte de Deranque ha provocado reacciones al otro lado de la frontera, en Italia, donde la primera ministra, Giorgia Meloni, ha descrito el ataque como profundamente impactante y "una herida para toda Europa".

